Dordogne : qu'est-il prévu si un cas de coronavirus se déclare à l'école ?

Ce mardi 1er septembre, c'est la rentrée des classes en Dordogne. Près de 54.500 élèves vont retrouver leurs écoles et leurs enseignants dans un contexte sanitaire particulier. Le recteur assure qu'un protocole est prêt si un cas se déclare.

Ils sont 29.600 dans le primaire, 24.760 dans les collèges et lycées du Périgord, près de 54.500 petits Périgourdins font leur rentrée à partir de ce mardi 1er septembre.

4.000 enseignants masqués en Périgord

Des élèves plutôt impatients de reprendre un rythme et de retrouver les copains. Entre 5 et 10% des élèves en primaire, près de 30% au collège ne sont pas revenus en cours depuis mars dernier. Soit une pause de près de six mois depuis le début du confinement. 4.000 enseignants vont les accueillir en Périgord pour cette rentrée 2020 inédite, marquée par le coronavirus.

Des fermetures au cas par cas

Tous les adultes dans les écoles doivent porter un masque, tout comme les élèves à partir de l'âge de 11 ans. La distanciation physique est recommandée mais n'est plus obligatoire quand cela n'est pas possible.

Si un cas de coronavirus se déclare, un protocole sanitaire est prêt assure le recteur d'académie. Jacques Caillaud n'exclut pas des fermetures de classes voir d'écoles si des cas de coronavirus sont détectés. L'Education nationale est désormais prête à assurer un enseignement à distance affirme le recteur.

Pour éviter les contaminations, le recteur d'académie en appelle aussi à la responsabilité des parents "quand son enfant est malade, on ne l'envoie pas à l'école pour qu'il aille à l'infirmerie".

Si un enfant est contaminé au coronavirus, "le congé parental sera possible si la classe ou l'école est fermée", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État auprès du Premier ministre, ce mardi sur franceinfo.