Dordogne : quatre classes d'une école de Boulazac fermées à cause du Covid

Quatre classes de l'école maternelle Jean Ayraud de Trélissac sont fermées jusqu'à vendredi à cause du Covid.

Quatre agents de l'école sont cas contacts et cas positif

Dans un communiqué, la ville de Trélissac annonce ce mardi après-midi que le fonctionnement de l'école maternelle Jean Ayraud est perturbé à cause du coronavirus. Quatre des cinq classes seront fermées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus. Quatre ATSEM ( agent territoriaux ) sont en arrêt de travail à cause du Covid. Il y a un cas positif et des cas contacts.

Les élèves ne sont pas considérés comme cas contact

L'inspecteur d'académie a donc décidé de fermer quatre classes jusqu'à la fin de la semaine. L'ARS, l'Agence régionale de santé, précise qu'aucun des élèves n'est considéré comme cas contact, " puisque les ATSEM ont toujours appliqué les gestes barrières en leur présence, notamment en portant continuellement le masque et en se lavant régulièrement les mains". La cinquième classe de l'établissement fonctionnera normalement. La mairie indique qu'elle fera le point vendredi en fonction des résultats des tests Covid des agents placés à l'isolement.