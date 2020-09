Dordogne : trois classes de l'école Romain Rolland à Bergerac fermées à cause du Coronavirus

Certains élèves de primaire de Bergerac vont reprendre les cours à la maison. Depuis ce lundi 7 septembre, trois classes sont fermées dans l'école Romain Rolland. En cause, la mère de deux enfants scolarisés dans l'établissement est positive à la Covid-19. Les enfants eux ne sont pas touchés. Mais pour ne prendre aucun risque et attendre de voir si certains personnels ou enfants développent des symptômes la mairie a choisi de fermer les classes de CP, CM1-CM2 et la classe Ulis (Unité localisée d'inclusion scolaire) jusqu'au 17 septembre.

Le suivi pédagogique assuré à distance comme pendant le confinement

Contactée la mairie assure cependant que les cours continueront à être assurés mais à distance. Pour l'heure, les autres classes restent ouvertes. Aucun test d'envergure auprès de tous les membres de l'école n'est prévu. Seuls les personnels municipaux seront concernés. C'est à l'Agence régionale de santé de prendre la décision de fermer entièrement une école.

Dans un autre établissement de la ville, à l'école Gambetta, trois agents de la mairie ont ressenti ce week-end des symptômes qui peuvent être liés au coronavirus. Par prévention, ils ont été arrêtés le temps de connaître le résultat des tests. D'autres agents municipaux les remplacent.

D'autres établissements scolaires de la Dordogne ont déjà dû faire face à des cas de coronavirus. Mais ils n'avaient pas entraîné de fermeture de classe.