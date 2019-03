Dordogne : un déjeuner gastronomique pour les 125 élèves de l'école élémentaire Simone Veil à Périgueux

Adieu purée et petits pois! Les élèves de l'école élémentaire Simone Veil à Périgueux ont eu droit ce vendredi 29 mars à un repas gastronomique. La ville et la Sogeres ont reconduit l'opération "cantine chic". L'occasion de déjeuner comme au restaurant, et de découvrir des saveurs nouvelles.

Noeud papillon en crépon pour les garçons, fleur de papier au poignet pour les filles. Les 125 élèves de l'école élémentaire Simone Veil-la Cité à Périgueux se sont mis sur leur 31 ce vendredi 29 mars pour déjeuner à la cantine, ou plutôt au restaurant. Nappes blanches, menus insérés dans les serviettes, belle vaisselle, plantes vertes, les enfants ont immédiatement noté la différence.

Comme au restaurant

Après les écoles élémentaires du Toulon et de Gour-de-l'Arche l'année dernière, l'école Simone Veil a en effet bénéficié cette année de l'opération "cantine chic" menée par la ville de Périgueux, en partenariat avec la Sogeres qui gère la préparation des repas pour les cantines scolaires de la ville, et l'école hôtelière du Périgord à Boulazac. "Le but, c'est de faire découvrir aux enfants ce qu'est un restaurant traditionnel" explique Jérôme Monribot, le directeur de la cantine centrale de Périgueux qui sert chaque jour 1600 repas aux élèves des 17 écoles de la ville. "C'est aussi l'occasion pour eux de découvrir des produits et des plats auxquels ils ne sont pas forcément habitués".

Le repas a été concocté et servi par les élèves de l'école hôtelière du Périgord de Boulazac © Radio France - Emmanuel Claverie

chou-fleur, cabillaud et mangue

Jean-François Laroussarie professeur à l'école hôtelière de Boulazac et Florent Chanseaud, chef de production à la cuisine centrale de Périgueux n'ont pas choisi la facilité. "Mousse de chèvre frais à la noix du Périgord pour accompagner le jus de pomme et myrtille pétillant bio, crème de chou-fleur bio, oeuf mollet et mouillette grillée en entrée, un dos de cabillaud frais rôti à l'huile d'olive accompagné de son écrasée de patate douce bio et petits légumes de saison en plat principal, et pour finir une verrine aux saveurs exotiques. Le tout préparé par les apprentis de l'école hôtelière, et servi par une armée de jeunes serveurs avec veste et cravate.

Des assiettes presque vides

Et visiblement, les enfants apprécient. Gabriel, élève de CE 2 croque à belle dents dans son toast de mousse de chèvre, sous le regard incrédule de Cathy. "C'est un petit garçon qui est habituellement très difficile" s'étonne l'animatrice qui surveille la cantine. Et aujourd'hui il a apprécié tout ce qu'il avait à manger". A la table voisine, Astrid, 7 ans et demi, découvre pour la première fois de sa vie un oeuf mollet. "Je ne savais pas qu'on pouvait faire çà avec un oeuf!" s'exclame-t-elle. J'ai cru que c'était un oeuf dur, mais l'intérieur est coulant, et je trouve que c'est très bon". Mathilde, elle aussi en CE 2, compte dire à ses parents de "faire le même repas à la maison, parce que c'est trop bon". L'année prochaine, une autre école élémentaire de Périgueux accueillera le temps d'un déjeuner la troisième édition de l'opération "cantine chic".