Dordogne : Un double champion du monde de pâtisserie et glacerie à l'école hôtelière du Périgord

Boulazac, France

A Boulazac en Dordogne, 17 élèves de l'école hôtelière du Périgord ont eu droit ce lundi 19 mars à un cours de pâtisserie exceptionnel. Le professeur du jour n'était autre que Jean-Thomas Schneider, champion du monde de pâtisserie en 2018, champion du monde de glacerie en 2019, et lauréat du Meilleur ouvrier de France.

Théo Jadot, le vainqueur ax-aequo du challenge des lycées Boiron Frères © Radio France - Emmanuel Claverie

Le premier prix d'un concours

Cette venue est en fait l'un des prix remportés en janvier dernier au SIRHA à Lyon, par Théo Jadot. A 17 ans, le jeune homme titulaire d'un CAP cuisine prépare une mention complémentaire "cuisinier en desserts de restaurant". Il a gagné en janvier dernier -ex-aequo avec Rèbecca Perez-Galiano du lycée hôtelier Quercy-Périgord de Souillac dans le Lot- le "challenge des lycées Boiron Frères". Avec comme premier prix, des cours particuliers avec le chef-pâtissier pendant trois jours dans la Drôme, mais également la venue du double champion du monde dans leurs établissements respectifs.

Six desserts en une journée

"Cake revisité framboise sésame, chocolat noir" ou encore "petit gâteau passion caramel", les 17 apprentis avaient six heures pour réaliser six desserts sous le contrôle du chef. "Jamais je n'aurais cru voir un jour le meilleur pâtissier du monde débarquer dans mon école" confie Théo des étoiles plein les yeux. "Çà les valorise" ajoute Loïc Perrucaud, professeur de cuisine. "Ça leur apprend de nouvelles techniques, des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser et surtout, ce que je trouve le plus important c'est qu'ils sont en mode apprentissage, dans un autre environnement avec une autre personne, beaucoup de choses qui seront constructives pour leur avenir". Le double champion du monde lui est dans son élément. Alors que les pâtissiers sont devenus des vedettes médiatique ces dernières années, Jean-Thomas Schneider tient à revenir au principal. "Certes, il y a une starification du métier" explique-t-il. Mais il faut faire attention à ne pas oublier la base, la transmission, l'évolution, la remise en question, des principes humains élémentaires. Le 15 mai prochain le chef-pâtissier se rendra cette fois au lycée hôtelier Quercy-Périgord de Souillac.