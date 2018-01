Après deux semaines de vacances, les cours vont reprendre ce lundi 8 janvier au collège La Boëtie de Sarlat. Le mois de décembre a été houleux dans l'établissement après la tentative de suicide d'un enseignant dans une salle de classe vide. A la suite de cet incident, les professeurs avaient décidé de stopper le travail, pointant du doigt le mal-être qui régnait alors dans ce collège.

Intérim assuré par le principal du Bugue

Partie en arrêt maladie, la principale ne reviendra pas à la rentrée. Elle va être remplacée par le principal du Bugue, Pascal Bouzin. Il va assurer l'intérim et sera lui-même remplacé dans son collège. Une mesure qui devrait satisfaire les enseignants et parents d'élèves qui ne souhaitaient pas voir revenir leur supérieure dans l'immédiat. Certains parents réclament même une sanction à son égard. Le professeur qui a tenté de mettre fin à ses jours lui ne sera pas non plus de retour ce lundi 8 janvier. "Il se repose," indique-t-on dans son entourage.