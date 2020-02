Dordogne : un quart des collèges du département "éteints" ce jeudi matin

Plus du quart des collèges de la Dordogne devraient symboliquement rester bloqués ce jeudi matin. Et cela dans le cadre du mouvement "collèges déserts".

Les parents sont invités à laisser leurs enfants à la maison par les profs, même si les élèves qui se présentent sont bien accueillis en classe et par l'équipe périscolaire. Ce sont en fait les profs qui ne sont pas en service qui bloquent symboliquement l'entrée des établissements.

Cela devrait donc concerner ce jeudi matin Montignac, Saint-Cyprien, Neuvic, Sarlat (où le lycée est aussi mobilisé), Terrasson, Brantôme, Mareuil, Nontron, et Saint-Astier.

Ce mercredi déjà, les collèges de Neuvic ou encore de Saint-Astier étaient très mobilisés. Seuls sept ou huit élèves ont rejoint l'établissement pour aller en cours à Saint-Astier mercredi. Sur 550 en temps normal.

Le collège Henri Bretin très mobilisé à Neuvic © Radio France - Antoine Balandra

Les enseignants protestent contre la baisse des dotations horaires à la rentrée prochaine. Notamment la fin des demi-groupes en français en histoire géographie ou encore en anglais à Saint-Astier par exemple.

"Globalement on ressent une grande lassitude, dit Estelle Maleski professeur de Français au collège Arthur Rimbaud de Saint-Astier. Déjà l'an dernier on avait déjà eu des baisses de demi-groupes. Progressivement on sent qu'on ne va plus y arriver. Donc on déploie tout ce que l'on peut d'énergie pour pallier les manques. Et là on se rend compte que ce n'est plus possible. Donc on est fatigués, écœurés du mépris qu'on nous renvoie, nous on veut tout faire pour la réussite de nos élèves, et on voie qu'on aura pas les conditions pour le faire, c'est très frustrant pour un enseignant"