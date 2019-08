Dordogne : une aide de 200 euros pour l'achat des manuels scolaires lancée par la région Nouvelle-Aquitaine

Dordogne, France

C'est une nouveauté : l'instauration de la gratuité des manuels scolaires en Nouvelle-Aquitaine.

Le conseil régional met en place une aide de 200 euros maximum pour l'achat des livres pour la rentrée scolaire.

C'est l'une des dispositions de la réforme du lycée général et technologique.

Qui est concerné par cette aide ?

Cette aide s'étale sur deux années scolaires. Cette année, les bénéficiaires sont les élèves de seconde et de première et en 2020 ce sera au tour des élèves de Terminale inscrits dans les lycées publics et privés sous contrat.

Comment se procurer cette aide ?

Pour se procurer l'aide, les élèves scolarisés dans le public auront accès dès le lundi 2 septembre à l'application "Ma rentrée" via le site mesdemarches.aidesrentree.fr

Une fois l'aide obtenue, il faudra choisir une association de parents ou une librairie pour acheter les manuels scolaires.

L'aide financière sera versée sous une autre forme pour les élèves inscrits en lycée privé sous contrat.

Une autre mesure est mise en place par la région. Un chèque-livre de 20 euros qui permet d'acheter tout type d'ouvrages tout au long de l'année auprès de 120 librairies partenaires en Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble des lycéens et apprentis inscrits en formation jusqu'au niveau bac pourront en bénéficier.