Dordogne : une institutrice lance sa chaîne Youtube pour aider ses élèves pendant le confinement

Les vidéos durent une à trois minutes maximum, filmées avec un téléphone portable, elles abordent les notions vues cette année en classe. Depuis le 16 mars dernier, tous les établissements scolaires sont fermés partout en France pour limiter la propagation du coronavirus. Jean-Michel Blanquer prévoit un retour en classe le 4 mai prochain. D'ici là, et pendant le confinement, l'Education nationale met en place un certain nombre d'outils numériques pour aider les élèves à poursuivre l'apprentissage à distance. Il y a notamment la plateforme du CNED "Ma classe à la maison". Pour les élèves du primaire, d'autres plateformes existent.

Une vingtaine de vidéos pour accompagner ses élèves

Flora est institutrice à Périgueux pour une classe de CP. Suite à la décision de fermer l'école, elle a décidé de lancer sa chaîne Youtube pour accompagner à distance ses élèves. L'enseignante est "novice" dans le montage vidéo, elle l'avoue elle même, mais elle estime que ses vidéos sont un plus pour ses élèves. "Nous faisons beaucoup de manipulation en classe, j'ai donc créé ses vidéos avec le matériel qu'ils ont l'habitude d'utiliser en classe, il y a aussi ma voix. Ainsi, ils ne sont pas perdus et ils ont leurs repères".

Une vingtaine de vidéos "faites à la maison" sont d'ores et déjà publiées sur son compte Youtube pour expliquer les mathématiques, les soustractions ou encore le Français, avec des explications de mots ou encore des exercices d'écriture. "Cela permet aux enfants de suivre et aussi de montrer aux parents les séquences que l'on fait en classe habituellement".

Des mails et des coups de téléphone aux parents

Comme de nombreux professeurs pendant ce confinement, Flora reste en lien quotidiennement avec les parents soit par mail, soit par téléphone pour ceux qui n'ont pas internet et les retours sont positifs. L'enseignante espère que ses élèves vont garder un rythme de travail, "c'est important qu'ils s'entraînent tous les jours pour ne pas qu'ils perdent tout ce qu'ils ont déjà appris". L'idée, c'est aussi d'apprendre en s'amusant, "ce temps de confinement doit permettre aussi de faire des jeux de sociétés en famille, c'est très instructif pour les plus petits, et lisez des histoires, encore et encore" conseille la jeune femme.

Les bibliothèques et médiathèques de Dordogne, ainsi que le département de la Dordogne mettent à disposition gratuitement leurs ressources sur internet.