François Delclaud est le formateur de Christophe Thiraubois et Christian Carré

Salagnac

La cité de Clairvivre, à Chalagnac dans le nord de la Dordogne, emploie en permanence environ 200 travailleurs handicapés dans son ESAT, et accueille 250 stagiaires en reconversion professionnelle dans son Centre de rééducation professionnelle (CRP). Ses formations horticoles disposent depuis près de 50 ans d'un parc de 5 hectares pour les futurs ouvriers-paysagistes, d'un hectare de pépinières et de 2.500 m² de serres pour la formation des ouvriers de production horticole ou des vendeurs en jardinerie. Ce sont les salles de classe, et l'atelier d'entretien du matériel qui ont bénéficié d'une rénovation.

Cette formation horticole, destinée à des personnes reconnus travailleurs handicapés, accueille en permanence 20 à 25 stagiaires, pour moitié de Nouvelle Aquitaine et pour moitié du reste de la France.

Nos stagiaires en horticulture doivent faire des recherches sur les végétaux, ça occupe un tiers de leur temps de formation, pour une connaissance d'environ 200 végétaux" - François Delclaud, formateur

Les salles de classe ont été agrandies et rénovées, avec vidéoprojecteurs, supports documentaires et connexion internet, pour permettre aux stagiaires de faire des recherches sur les végétaux.