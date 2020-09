Dordogne : une rentrée 2020 inédite au collège des Trois vallées de Vergt

"C'est la 18 ème rentrée que je fais en tant que personnel de direction, mais celle-ci est tout-à-fait inédite" reconnaît Odile Imberty-Vialard, la principale du collège des Trois vallées à Vergt en Dordogne. "C'est la première masquée, avec un masque qui va être obligatoire du matin jusqu'au soir pour tout le monde". Effectivement, le port du masque est obligatoire depuis ce premier septembre dans les collèges et les lycées partout en France; une mesure totalement respectée dans cet établissement situé en Réseau d'éducation prioritaire qui accueille 375 élèves cette année.

La principale du collège de Vergt Odile Imberty-Vialard a demandé aux élèves de 6ème comment ils vivaient cette rentrée masquée © Radio France - Emmanuel Claverie

On a un peu l'impression de mal respirer, on a chaud, on n'est pas bien dans le masque" - Justin élève de 6ème

La principale a d'ailleurs profité d'un cours de SVT et de la distribution des masques offerts par le Conseil départemental de la Dordogne aux collégiens pour demander aux élèves de 6ème, comment ils vivaient cette rentrée masquée et quel était leur ressenti."On a un peu l'impression de mal respirer, on a chaud, on n'est pas bien dans le masque se plaint Justin". Tu as peur de mal respirer lui demande Odile Imberty-Vialard? Le masque est conçu justement pour permettre une aération. C'est une question d'habitude, et il fait un petit peu moins chaud, donc ce sera plus supportable". Ça sert peut-être à protéger, mais ça fait moche sur notre tête! enchérit Amy. "Je ne trouve pas que ça fait moche tempère la responsable de l'établissement. On vous reconnait quand même très bien, on voit bien ton visage, ta coiffure et le reste de ta personnalité que tu vas dégager un peu plus.

Le département de la Dordogne a offert 35000 masques aux plus de 17000 collégiens du département © Radio France - Emmanuel Claverie

Le département offre 35 000 masques

Pour cette rentrée le Conseil départemental de la Dordogne a décidé d'offrir 35.000 masques aux plus de 17.000 collégiens du département. Chaque élève dispose désormais de deux masques lavables une cinquantaine de fois. "Et s'il le faut nous renouvellerons l'opération précise Germinal Peiro, le président du Conseil départemental. Nous considérons que le masque ne doit pas être un élément de discrimination. Entre des enfants qui arriveront au collège avec des masques et d'autres qui n'en auront pas. On préfère que la collectivité assume cette dépense supplémentaire".

Le président du Conseil départemental de la Dordogne a rencontré les collégiens de Vergt © Radio France - Emmanuel Claverie