Une trentaine de lycéens, mais aussi quelques professeurs ont manifesté ce jeudi matin devant le palais de justice. Pour dénoncer la réforme du bac envisagée par le gouvernement et la nouvelle procédure d'admission post bac, "parcoursup"

Périgueux, France

Ils étaient une trentaine ce jeudi midi. Une trentaine de manifestants rassemblés devant le palais de justice de Périgueux. Essentiellement, des lycéens, quelques profs aussi. Pour dire non à la réforme du bac envisagée par le ministre de l'éducation nationale Jean Michel Blanquer qui présentera sa réforme mi février.

Le SNES FSU, l'UNEF, l'UNL ou encore FO appelaient à se rassembler partout en France.

Une manifestante à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Les manifestants protestent contre le projet du gouvernement de réformer le bac avec un contrôle continu et 5 épreuves majeures dont un grand oral. Un bac "au rabais", estime Sarah, élève en Terminale L au lycée Bertran de Born.

"Je trouve que cela dénature le Bac en soit, je trouve qu'il perd de sa valeur, je suis absolument pas d'accord, en fonction des établissements, des villes on n'aura plus tous les mêmes chances" dit la jeune fille

Pour Béatrice Sarnac, secrétaire départementale FO Lycées - Collège et professeur en sciences économiques et sociales à Laure Gatet, le contrôle continu et la suppression des filières, c'est une rupture de l'égalité devant l'examen du Bac.

"Cela veut dire que d'un lycée à l'autre, les enseignements proposés ne seront pas identiques" dit la syndicaliste FO

Les manifestants protestent aussi contre la réforme de l'admission post bac. Avec le nouveau système "parcours sup" destiné à supprimer les tirages au sort à l'entrée des universités. Pour eux le nouveau système qui prévoit de faire une dizaine de vœux d'affectation s'apparente à une sélection déguisée.