Hérault, France

Montessori, Freinet. Ces mots vous disent certainement quelque chose. On en parle beaucoup ces dernières années et ces pédagogies alternatives font aussi recette dans les rayons "éducation" des librairies. Elles reposent sur deux socles : la liberté et la coopération. Liberté pour l'enfant en bas âge de découvrir les formes, les lettres, les chiffres, à son rythme. Coopération entre des enfants de plusieurs âges qui se mélangent, s'entraident, montent des projets ensemble.

Les enfants de différents âges sont mélangés et s'entraident : la coopération est au cœur de la logique Montessori © Radio France - Thomas Biet

J'ai voulu créer une école idéale

Les pédagogies alternatives ont le vent en poupe dans l'Hérault : deux écoles vont ouvrir à la rentrée 2018 à Lavérune et Pignan. A Pignan, la directrice est une ancienne étudiante en sciences politiques : "Je me suis demandée quel avenir auraient mes enfants dans le système scolaire actuel et je n'en ai pas vu. Et j'ai voulu créer l'école qui serait pour moi idéale. Et je me suis dit que ça intéresserait aussi des parents" explique Sarah Charençon. Lors de la journée de pré-inscription mi-mars, une dizaine de parents sont venus la voir : "Il y a trois types de personnes, celles qui sont déjà convaincues par la pédagogie, celles qui ont souffert à l'école et qui veulent essayer autre chose et celles dont les enfants ont des besoins spécifiques, peuvent souffrir d'un handicap, et qui cherchent une alternative à l'école classique". La jeune femme a elle-même acheté la maison qui lui servira d'école (avec salle pour le repas, classes et terrain de jeux). Elle ne reçoit en effet aucune aide des collectivités ou de l'Etat.

"J'espère qu'un jour ça deviendra suffisamment intégré pour qu'on ait plus besoin d'écoles privées hors-contrat et hors de prix" Copier

Un projet de collège en 2019 à Montpellier

Il n'y a pas besoin de passer de concours de l'éducation nationale pour dispenser des cours dans une école privée Montessori. Dans les faits, les enseignants ont souvent à minima une formation dispensée par un centre Maria Montessori. Il en existe d'ailleurs un à Montpellier (l'Institut supérieur Maria Montessori, fondé en 1998, propose différentes formations à la pédagogie Montessori).

La directrice a reçu une dizaine de parents curieux lors de la journée de pré-inscription © Radio France - Thomas Biet

Les enfants associés à l'enseignement

Un autre projet doit voir le jour à la rentrée 2019 : un collège Montessori bilingue à Montpellier. Le lieu reste à définir. Un projet imaginé et porté par des parents dont les enfants sont à l'école "La Maison des Enfants" à Castenau-le-Lez (qui a ouvert en 2007). L'établissement devrait s'appeler "Terre d'envol" du nom de l'association qu'ils ont montée. Ce collège devrait accueillir pour commencer une quinzaine d'élèves, tous niveaux confondus. La pédagogie mêlera des socles de connaissances traditionnels et des projets musicaux, artistiques ou théâtrales. Là-aussi les enfants seront associés aux différents projets (contact pour écrire à l'association : contact@terredenvol.eu)

"On cherche un cadre sécurisant pour que les élèves apprennent à être autonomes dans leurs apprentissage tout en préparant le brevet" (la vice-président de l'association) Copier

Ce collège sera également hors-contrat mais cela n'empêche pas l'inspection d'académie d'avoir son mot à dire sur l'enseignement apporté : "Nous sommes déclarés et suivis par l'inspection académique" confirme Ana Banda, la vice-présidente de l'association.

Reportage dans l'école Dickens/Franck à Montpellier où la pédagogie Montessori a fait son apparition cette année Copier

Les enfants s'entraident, les parents convaincus

Il existe aussi des écoles publiques qui pratiquent la pédagogie Montessori. C'est le cas à l'école Dickens/Franck à Montpellier. Depuis la rentrée 2018, les 7 classes de maternelle pratiquent en partie cette pédagogie. Une volonté collective des enseignants de l'école avec l'accord de leur direction et de leur inspecteur de secteur. "La différence avec une classe traditionnelle c'est dans la manière de travailler, les enfants travaillent de manière individuelle ou à deux. Ils choisissent leur activité et le lieu pour le faire dans la classe" explique la maîtresse. Les enfants de 3 à 6 ans s'entraident, certains font du calcul, d'autres apprennent à écrire des lettres. Les parents ont l'air convaincu : "Quand je viens les chercher, mes filles ne veulent plus quitter l'école" sourit cette maman.

La limite du prix

Le problème de ce type de pédagogie quand elle est dispensée dans des écoles hors-contrat, c'est le prix. 4 900 € l'année par enfant pour l'école de Pignan. 20 à 30% de plus pour le futur collège bilingue à Montpellier. Ces pédagogies alternatives, la plupart du temps, restent inaccessibles à toute une partie de la population. Mais il y a aussi un réseau d'enseignants et d'intervenants du public qui existe dans l'Hérault : Public Montessori 34. Les enseignants ont la liberté pédagogique de le mettre en place, sous réserve d'accord de leur hiérarchie.