Douaisis : une classe de CM2 à la mode Harry Potter

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de CM2 de Lallaing, près de Douai, reçoivent des cours sur le thème Harry Potter. Leur salle entière est décorée et chaque matière est adaptée. Une manière d'encourager les enfants à s'impliquer davantage et travailler en groupes.

C'est le Poudlard nordiste : les CM2 de l'école Albert Camus à Lallaing dans le Douaisis apprennent en classe presque comme dans la saga Harry Potter ! A la rentrée de septembre, ils ont tous enfilé le "choixpeau magique" qui les a réparti dans les quatre maisons : Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard.

Des potions en mathématiques et du Quidditch en sport

Ainsi, tout la salle de classe est ornée de décorations rappelant les aventures de l'apprenti sorcier : le blason est accroché au-dessus de tous les portes-manteaux ; des recettes de potions, des annonces pour vendre des balais ou des voitures volantes sont affichées sur les murs; chaque élève a fabriqué sa propre baguette magique qui leur sert d'ailleurs à lever le doigt en classe.

Les élèves ont chacun fabriqué leur propre baguette magique © Radio France - Sarango

Mais il ne s'agit pas que de décorations : la magie s'invite dans presque toutes les matières. En mathématiques, les élèves calculent les ingrédients des potions. En sport, les enfants ont été initiés au Quidditch, le sport magique sur des balais. En littérature, le premier tome d'Harry Potter est terminé et les élèves entament le deuxième. En conjugaison, la dictée est corrigée au sein de chaque famille.

Comme on s'amuse bien, les journées passent plus vite - Sarah 10 ans

"On gagne des points si l'on répond bien, si l'on participe" explique Coline, 10 ans, membre des Serpentard. "Ca nous apprend aussi à aider les autres, à travailler en équipe", se réjouit la fillette. Mais cela permet aussi aux enfants moins bons de tirer leur épingle du jeu. "Une élève en grande difficulté a rapporté beaucoup de points à sa famille et elle se sent valorisée" se félicite François Cassette, alias Professeur Cassetus.

La famille qui collectera le plus de points remportera à la fin de l'année la coupe des familles, décrochée l'an dernier par les Serdaigle.

La salle entière est décorée sur le thème d'Harry Potter © Radio France - Sarango

