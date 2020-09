Double stress pour les élèves de 6ème avec l'entrée au collège et le port du masque obligatoire

Adéläis, Anouck et Ambroise ont préparé leurs cartables la veille de la rentrée, trousses, cahiers et... le masque bien sûr. Ils rentrent tous les trois au collège des salins à Villeneuve les maguelone (Hérault) et vont devoir s'adapter à une double contrainte, partagés entre fierté d'être grands et stress de la nouveauté. D'abord, ils quittent leur petite école primaire où ils connaissaient tout le monde et avaient un.e seul.e enseignant.e pour entrer au collège où ils seront les "petits" au milieu de 600 élèves.

J'ai peur d'oublier mon masque - Adélaïs, élève de 6ème

Et puis, ils vont devoir porter le masque toute la journée puisqu'ils ont 11 ans. Un vrai stress pour Adélaïs "j'ai peur d'oublier mon masque" et une déception aussi "maman voulait m'accompagner dans la cour du collège, cette fois, je vais me débrouiller toute seule". Pour limiter tout risque de contamination, les parents ne pourront pas entrer dans l'enceinte du collège, contrairement aux autres années pour l'entrée en 6ème. Anouck, elle, a surtout "peur de ne pas pouvoir respirer avec le masque", quand Ambroise craint avant tout "d'avoir des observations et des heures de colle".

Outre le masque, tous les trois sont inquiets d'avoir de "bons profs" et de retrouver leurs copains et copines. En tout cas, ils ont prévu la tenue de rentrée, jean, chemise et sandales pour Adélaïs achetés avant même le confinement, nouvelles baskets pour Ambroise et combinaison offerte par la tata pour Anouck.

Dans l'Hérault, 55 267 élèves font leur rentrée au collège cette année.