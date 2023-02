Drame de Saint-Jean-de-Luz : "Nous n'avons pas les moyens de répondre aux difficultés des élèves"

Officiellement, rien n'est encore décidé dans l'Académie Nancy-Metz pour rendre hommage à Agnès Lassalle, l'enseignante de lycée assassinée mercredi 22 février dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz. "Nous n'avons aucune information" constate avec amertume Agnès Bragard, enseignante au lycée de la Communication à Metz et déléguée en Moselle du syndicat SNES-FSU, "nous savons que certains établissements l'organisent parce qu'ils ont communiqué auprès de leurs personnels." Elle même prendra un temps pour échanger avec ses élèves sur ce drame.

Pas encore d'hommage prévu en Lorraine

Le choc de la nouvelle est encore perceptible chez Agnès Bragard qui observe avec inquiétude "une recrudescence de violence qui touche tous les milieux. Nous n'avons pas les moyens de répondre aux difficultés des élèves." Pour l'enseignante, des solutions existent pour mieux repérer et accompagner les élèves qui présenteraient des signes inquiétants. "Il faut du personnel et des lieux spécifiques pour écouter les élèves où ils pourraient parler à d'autres personnes que leurs professeurs, en dehors de tout enjeu d'évaluation et de pression scolaire." Agnès Bragard réclame plus d'infirmières scolaires, de conseillers d'orientation-psychologues ou de CPE (conseillers principaux d'éducation).

Fouilles inefficaces

Et la fouilles des élèves à l'entrée des établissements, ou l'installation de portiques ? Forte de 17 années d'enseignement à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu, elle souligne l'inefficacité de tel dispositifs en les qualifiant même de "totalement inutiles." Sachant que les élèves ont dans leur trousse un compas, une paire de ciseaux… Agnès Bragard mise une fois de plus sur l'humain. "Notre ministre doit comprendre cet impératif d'avoir des équipes complètes dans les établissements."