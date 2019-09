Drapeaux et paroles de La Marseillaise dans quelques jours dans les classes d'Ollioules

A partir de cette rentrée 2019, l'affichage des drapeaux français et européen, de la devise "Liberté, Égalité, Fraternité" et des paroles de l’hymne national est obligatoire dans les classes des écoles, collèges et lycées. Ce sera le cas dans quelques jours à Ollioules. Les commandes sont en cours.

Outre l'abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire et la mise en œuvre de la réforme du bac, d'autres nouveautés sont prévues pour cette rentrée scolaire 2019. La loi "pour une école de la confiance", adoptée début juillet, rend également obligatoire l'affichage des drapeaux français et européen, de la devise "Liberté, Égalité, Fraternité" et des paroles de l’hymne national dans les classes des écoles, collèges et lycées. A Ollioules, il faudra patienter quelques jours avant que ne soient affichés ces symboles de la République. Les commandes sont en cours.

De grands panneaux A3 dans les 50 classes d'Ollioules

La municipalité a choisi de grands panneaux, format A3, pour les 50 classes que compte la commune. Une version plus "enfantine", avec des bonhommes et des couleurs vives, a été commandée pour les élèves de maternelle. Le maire LR d'Ollioules, Robert Beneventi, a décidé d'offrir ces panneaux à tous les établissements de sa commune... qu'ils soient publics ou privés : "Ces symboles font le lien de la République française et c'est primordial. Les enseignants s'appuieront sur ces affiches pour mener un travail pédagogique" explique le maire. Robert Beneventi est néanmoins convaincu que "le problème ne vient pas des classes mais de ce qui se passe dans les familles. Il faut qu'elles aient une vision plus positive de tout ce que fait notre pays. Elles doivent le défendre devant leurs enfants" conclue l'élu.

Ce panneau sera affiché dans les classes des écoles primaires d'Ollioules - Mairie Ollioules