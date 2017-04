Droit animalier : à Brive, première remise de diplôme dans cette formation unique en France

Les 29 étudiants de la première promotion du Diplôme Universitaire en droit animalier, lancé en septembre dernier à Brive, vont recevoir leur certificat ce vendredi. Unique en France, ce diplôme est très prisé alors que le recrutement pour la troisième promotion se termine.

C'est un diplôme qui n'a pas d'équivalent France et qui est dispensé à Brive par l'université de Limoges : le Diplôme Universitaire en droit animalier. Les 29 personnes de la première promotion vont se voir remettre leur diplôme, ce vendredi, déjà très prisé. La preuve, 32 étudiants, le maximum possible, sont inscrits dans la seconde promotion actuellement en formation, et 32 autres devraient l'être dans la troisième, qui commencera en septembre, dont les inscriptions se terminent ce lundi 10 avril.

"Avoir un peu de légitimité à redonner les informations"

Les étudiants inscrits sont essentiellement à classer dans deux catégories : d'un côté, des membres d'association pour la cause animale. Tous viennent chercher des connaissances qui seront précieuses dans leur quotidien, "de nombreuses questions juridiques qui peuvent se poser" explique Lucille Boisseau, la directrice de la formation, "comment on détermine la propriété d'un animal, par exemple" revient régulièrement pour les responsables d'association. C'est le cas de Fabienne Cacciapaglia, présidente de l'association les Entrechats en Isère qui oeuvre pour la récupération et le sauvetage des chats en mauvais état. "On se rend compte que les particuliers ne sont pas du tout au point sur les connaissances concernant l'identification. C'est aussi vrai pour certaines mairies avec lesquelles nous sommes amenées à travailler", poursuit cette professeur agrégée de SVT. "Des fois, on se pose beaucoup de questions au niveau de la législation en cours. Et, pour apporter des réponses concrètes et avoir un peu de légitimité à redonner les informations, il était intéressant de suivre ce diplôme universitaire."

Une compétence de plus pour une avocate

D'un autre côté, on trouve des professionnels du droit en quête de perfectionnement. C'est le cas de Me Christine De Sandor, qui a voulu approfondir un domaine qui n'est enseigné dans aucun cursus. "Cet enseignement est venu compléter ce qu'on savait grâce à nos codes et éclairer aussi la jurisprudence", détaille cette avocate au barreau d'Aix-en-Provence, "mais également apporter les réflexions d'universitaires, que ça soit sous l'aspect du droit de l'anthropologie, de la philosophie dans le droit ou du droit civil, etc." Voilà une corde supplémentaire à l'arc de cette avocate en droit des affaires qui ne le cache pas : elle va faire savoir qu'elle est compétente en droit animal, un domaine qui touche de plus en plus la société civile.