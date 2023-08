Drôme : 500 élèves déjà en classe avec le dispositif "école ouverte"

A Montélimar, 10 élèves des quartiers Pracomtal et Grangeneuve ont fait leur rentrée ce lundi au collège Europa. Ces enfants entrent pour la plupart en sixième et peuvent ainsi se familiariser tranquillement avec leur nouvel établissement encore vide. Et après des semaines sans ouvrir leurs cahiers, ils revoient aussi les fondamentaux, comme Sabrina, 11 ans : "je ne parle pas très bien le français, parce que je ne viens pas d'ici. Là, on a fait une dictée, ça m'a permis de réviser." Idem pour Rayan : "ça permet de se remettre dans le délire du travail, et puis de s'amuser."

Parce qu'il n'y a pas que des cours magistraux, loin de là. Ce que Mariya, 10 ans, a préféré jusqu'ici : "c'est la cuisine, parce que j'adore la cuisine. On a préparé un tiramisu!" Tout en faisant des maths, souligne Céline Vial, l'une des deux enseignantes encadrantes : "on a travaillé sur la proportionnalité. On leur a donné deux recettes pour 100 personnes, et ils devaient eux trouver les ingrédients pour 5 personnes." Une sortie trottinette est aussi prévue sur la ViaRhôna jeudi avec toujours des petits exercices ludiques de français et maths. La rentrée se fait ainsi en douceur, explique Agnès Miciak, professeur de français : "cela permet aux enfants de renouer avec l'école. A nous de renouer avec les familles qui nous font confiance. Certains enfants ici ne sont pas partis en vacances du tout, c'est aussi pour cette raison qu'on fait des activités variées, et avec des horaires allégés."

500 élèves environ dans plus de 40 établissements

Environ 500 élèves ont ainsi fait leur rentrée plus tôt que leurs camarades dans la Drôme. 130 enseignants sont mobilisés sur 35 écoles et 7 établissements du second degré, majoritairement des établissements en zones d'éducation prioritaire. Mais le directeur académique Pascal Clément voudrait étendre le dispositif : "vacances ne doit pas rimer avec perte de chance. Les élèves qui ont des fragilités trouvent à travers ce dispositif un accompagnement qui leur permet de préparer leur rentrée, de se remettre dans une dynamique de travail, et de travailler les fondamentaux. Il y a plus d'élèves qui ont des besoins que les 500 qui participent cette année, donc nous sommes engagés dans la promotion de ce dispositif. Nous travaillons avec le tissu associatif et les mairies."

Les enseignants eux sont désormais mieux rémunérés pour cette mission dans le cadre du Pacte créé par le ministère de l'Education Nationale. Le tarif horaire a plus que doublé, passant de 23 à 52 euros brut.