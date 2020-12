Drôme-Ardèche : jusqu'à plus de cinquante classes sans enseignant par jour

D'après nos informations, depuis la rentrée, plus d'une cinquantaine de classes en Drôme-Ardèche se sont retrouvées sans enseignant certains jours faute de remplaçants. Les syndicats dénoncent un manque de moyens et d'anticipation. Les services de l'Éducation nationale réplique devoir gérer une situation exceptionnelle.

Une quarantaine de contractuels en Drôme-Ardèche

À La Coucourde, entre Valence et Montélimar, une enseignante est partie en arrêt-maladie. Depuis la mi-novembre, la fille de Sandra, en CM1, a passé des journées bien longues. "Il y avait un enseignant par-ci, par-là, parfois un ou deux jours par semaine. Et le reste du temps, elle était placée dans une classe de maternelle", explique-t-elle.

Sandra dit avoir eu le soutien de la directrice mais s'est sentie bien seule : "Ma fille qui a déjà eu du retard au premier confinement se retrouve à remplir des photocopiés". Contactée, la directrice a opposé son devoir de réserve. Face à l'obligation d'accueillir les enfants, elle a dû dispatcher la classe en question par petits groupes.

Depuis ce mardi, un enseignant remplaçant a été trouvé à La Coucourde mais cette histoire se répète. Des classes sans enseignant ont été recensées depuis la rentrée à Aubenas, Divajeu, dans le secteur de Crest ou de Romans. "Aucun système n'est dimensionné pour faire face sur le long terme à des pics comme celui-là. Nous y faisons face grâce au redéploiement des remplaçants et à l'embauche de contractuels", explique Pascal Clément, inspecteur académique de la Drôme.

Dans la Drôme, 37 contractuels sont en phase de recrutement et 10 en Ardèche. Ces embauches ne font pas l'unanimité côté syndicats qui dénoncent la précarisation de ces postes et le manque de moyens à long terme.

Des besoins après janvier ?

Les absences sont fluctuantes au gré des jours. "Elles sont malgré tout bien au-dessus des années précédentes", reconnaît Pascal Clément. Elles sont surtout beaucoup plus précoces s'inquiète Florimond Guimard, délégué Snuipp de la Drôme : "D'habitude, c'est fin novembre voire décembre que les absences augmentent. Dès la rentrée septembre, nous n'avions plus dans certains secteurs de remplaçants".

L'augmentation rapide des cas et surtout des cas contacts, dès la fin septembre, a contraint le ministère de l'Éducation nationale à recourir à ces contractuels dans toutes les académies de France. "Aujourd'hui, 9% des enseignants dans le département sont des remplaçants", assure Jimmy Sangouard, co-secrétaire du syndicat enseignant en Ardèche.

La crainte du corps enseignant se porte désormais sur la rentrée de janvier, après les fêtes de fin d'année et une possible accélération de l'épidémie. Les effectifs sont donc déjà en tension et les contractuels ne sont embauchés que jusqu'à début février. Les classes vont-elles à nouveau se vider d'enseignants ? Certains le craignent.

L'intersyndicale enseignante appelle à une grève le 26 janvier pour réclamer notamment une augmentation des personnels dans les écoles.