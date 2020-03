Drôme-Ardèche : qui a droit au service minimum de garde dans les écoles ?

Ils disent au revoir à leurs copains, leurs enseignants et à la cour de récréation ce vendredi après-midi... Les petits Drômois et Ardéchois quittent l'école pour au moins trois semaines. Dès lundi, les parents devront s'occuper d'eux à la maison, pour éviter la propagation du coronavirus. Mais cette règle ne s'applique pas à tous, car certains parents sont sur le front pour lutter contre cette pandémie, et ne peuvent pas cesser le travail.

Un service minimum

Pour les "personnels indispensables", l'Education nationale organise un service minimum de garde d'enfants. Il s'agit d'une part des personnes travaillant dans le secteur de la santé : médecins, urgentistes, infirmiers, pompiers, aides à domicile, ambulanciers, etc. Et d'autre part des professionnels chargés de la sécurité : gendarmes, policiers, militaires. A Chabeuil par exemple, une centaine d'enfants scolarisés en primaire sera accueilli dans les différentes écoles de la commune. Le personnel périscolaire chargé de garder ces enfants pourra lui aussi bénéficier de ce service.

Le fonctionnement du service minimum et la liste exhaustive des professions qui peuvent en bénéficier doit être détaillée dans « les prochains jours », annonce Jean-Michel Blanquer. Des interrogations demeurent en ce qui concerne notamment la prise en charge des collégiens de Drôme et d'Ardèche, qui dépendent des autorités départementales.

Pour les élèves en école maternelle et primaire, "il n'y aura aucune dérogation", prévient la mairie de Chabeuil. Les parents dont les professions ne font pas partie des "indispensables" doivent donc opter soit pour le télétravail et si ce n'est pas possible, ils ont droit à un arrêt maladie avec indemnités journalières pour garder leur enfants.