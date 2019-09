Drôme : au moins 30% de produits bio dans les cantines des collèges

En Drôme, les collèges font une part de plus en plus grande aux produits bio. Chacune des 31 cantines atteint le niveau 2 du label ECOCERT. Ça veut dire qu'au moins 30% de ce qu'elles servent provient de l'agriculture biologique. Depuis avril 2019 trois établissements atteignent même les 50%.

Valence, France

C'était la rentrée ce lundi. Des milliers d'enfants sont retournés en classe...et à la cantine. Des cantines qui, dans le département de la Drôme, proposent de plus en plus de produits issus de l'agriculture biologique. Un moyen d'apprendre aux enfants à mieux manger, et de surveiller leur santé, alors qu'une étude du Ministère de la Santé révèle cette année que près d'un quart des français de 14 et 15 ans sont en surpoids.

Deux ou trois carottes ?

Tous les collèges de Drôme ont au moins deux carottes. Rein à voir avec une quelconque recette, il s'agit du système de notation choisi par le label ECOCERT, qui évalue la qualité de l'alimentation des restaurants scolaires. Deux carottes, ça veut dire au moins 30% d'aliments bio dans les assiettes. "Nous avons trois établissements qui ont obtenu trois carottes, qui proposent donc au moins 50% de produits bio", se félicite la présidente du département de la Drôme Marie-Pierre Mouton, qui rappelle que "la loi Égalim place pour objectif 20% de bio dans les cantines scolaires pour 2022."

Les parents d'élèves ont été invités à essayer la cantine pour goûter ce que mangent leurs enfants © Radio France - Nicolas Joly

Les trois collèges qui ont obtenu la triple carotte sont les établissements Jean Monnet à Bourg-de-Péage, Malraux à Romans et Paul Valéry à Valence. Dans ce dernier lieu, on trouve par exemple ce lundi des spaghettis, du picodon et du melon dans les assiettes. "C'est bon et on a beaucoup de choix", commente Jimmy, 11 ans. Il vient de faire sa rentrée en sixième et découvre cette cantine 50% bio, tout comme Éric qui s'est laissé tenter par "des pâtes avec une salade et un yaourt."

Réduire les déchets et le gaspillage

Pour le moment environ 200 élèves sur les 430 que compte le collège Paul Valéry sont inscrits à la cantine. Pour en convaincre un peu plus, la principale Chaterine Morales a quelques idées : "on rencontre les familles, on invite les élèves à des repas et on leur propose chaque semaine des ateliers de formation sur le goût, l'alimentation et la santé. Ils aiment souvent la cuisine de leur maman, mais c'est important qu'ils découvrent autre chose."

La présidente du département Marie-Pierre Mouton (à droite en blanc) et la députée Mireille Clapot (à droite en bleu) sont passées à table © Radio France - Nicolas Joly

Le prix des repas n'a pas changé, même si le bio implique un coût supplémentaire. Pour pallier cette dépense, le département met l'accent sur la réduction du gaspillage et des déchets affirme sa présidente Marie-Pierre Mouton : "il faut gérer autrement les déchets. En les réduisant, on arrive à récupérer un peu d'argent, environ 200.000 euros par an que l'on peut ré-investir dans de meilleurs aliments."