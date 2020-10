Drôme : Brigitte Macron a visité les futurs locaux de "son" institut LIVE à Valence

En visite dans la Drôme depuis ce jeudi 15 octobre, Brigitte Macron est venue découvrir ce vendredi matin les futurs locaux de "son" institut LIVE qui sera situé à la place de l'ancien Flunch sur les boulevards de Valence.

"Montessori pour adultes"

Cette "école" sera la deuxième du genre en France après celle ouverte à Clichy-sous-Bois en septembre 2019. LIVE est un institut pour les plus de 25 ans qui ont décroché du milieu scolaire et donc de l'emploi. "On prend des adultes qui ont plus de 25 ans et qui ont envie de trouver un travail, pas un job, un travail qui leur correspond bien" explique Brigitte Macron. "C'est une méthode un peu à la Montessori, un suivi personnalisé".

100 personnes accompagnées par an

"On va prendre deux promotions de 50 personnes, dont 100 par an, cinq mois pour chaque promotion" précise Brigitte Macron. "Il vont avoir une gratification de 1000 euros et vont suivre des cours accès sur deux grands projets : un projet professionnel accompagné et des cours de mathématique,s français, culture générale, numérique et anglais".

Si ces personnes ne trouvent pas de travail au bout des cinq mois, ils seront encore suivis pendant six mois sur leur parcours professionnel.

"Je fais les cours de littérature dans la partie culture générale, donc je vais revenir à Valence" - Brigitte Macron

Pourquoi Valence ?

Brigitte Macron et Nicolas Daragon, le maire de Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Valence avait tous les atouts pour qu'on installe l'institut ici, on voulait s'implanter dans le sud, il y a l'importance ici de la ruralité et il y a le bassin d'emploi" explique Brigitte Macron. "Quand on a rencontré les acteur slocaux, on a senti une vraie appétence pour le projet et c'est clef pour nous". "Il y a LVMH avec les ateliers Vuitton, j'ai repéré Valrhona, le secteur viticole, la biotech".

Lors de sa visite dans la Drôme, Brigitte Macron a rencontré plusieurs acteurs locaux, notamment jeudi soir la cheffe Anne-Sophie Pic, pour tisser des liens afin d'aider l'insertion professionnelle des personnes qui seront suivies par le futur institut LIVE de Valence.

"On est à la fois en ville et proche de la ruralité, c'est très important de pouvoir toucher les populations qui en zone rurale peuvent avoir du mal à accéder à l'emploi, on est en cœur de ville, au centre d'un réseau de transports" précise Olivier Théophile.

"Il y a la possibilité de se loger, d'arriver en transports en commun juste devant, de participer à la vie de la ville et d'en être acteur" explique Nicolas Daragon, le maire de Valence.

Brigitte Macron dans les locaux du futur institut LIVE qui ouvrira le 14 février à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un succès à Clichy-sous-Bois

"A la sortie de la première poromotion, à Clichy-sous-Bois, on a eu 70 % de sorties positives : ils sont en emploi, en formation ou en train de créer leur entreprise dans tous les secteurs " explique Olivier Théophile, le directeur général de LIVE. "Certains sont dans l'aide à la personne, il y a des conducteurs de chantier, des gens dans la sécurité, le social".

"On a aussi un paysagiste ou encore un dessinateur de BD" précise Brigitte Macron. "La promo qui vient d'arriver à Clichy est incroyablement énergique, ils sont heureux, à chaque fois ils nous communiquent leur énergie, quand je sors de là c'est incroyable" explique Brigitte Macron.

Brigitte Macron déjeune ce midi au restaurant "Resto Association Aire" à Valence et va ensuite dans les locaux de l'Association Plateforme pour l'Emploi . Elle termine sa visite dans la Drôme ce vendredi après-midi, avec la visite de la Crartoucherie à Bourg-lès-Valence.