Drôme : des écoliers communiquent avec l'Antarctique

Difficile de trouver un point commun entre La Laupie et l'Antarctique. Pourtant, les 70 écoliers de ce petit village de la Drôme, au nord de Montélimar, ont eu une liaison avec le pôle Sud. Pendant une trentaine de minutes, ils ont posé des questions à un scientifique basé en Antarctique. Une belle opportunité pour les instituteurs et institutrices de rendre les sciences ludiques, même pour les plus petits. C'est ce que confie cette maîtresse de maternelle : "Je trouve ça merveilleux de les voir discuter avec un scientifique. On voit vraiment que ça pétille dans leurs yeux".

Baleine bleue et mégalodon

Le Radio Club de la commune, une association créée il y a bientôt 40 ans et qui est rattachée au Foyer Rural, s'est chargée de la liaison satellite. Le maire, Yannick Albrand, se dit "fier" qu'un tel projet se développe dans une "si petite commune". Les enfants semblent désormais particulièrement incollables sur le nom des animaux qui vivent en Antarctique, de "la baleine bleue" en passant par le "mégalodon, l'ancêtre du requin et de la baleine bleue".

A l'horizon 2025, le Radio Club prévoit cette fois de communiquer avec la Station spatiale internationale, l'ISS, toujours avec l'école de La Laupie.