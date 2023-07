Drôme - Des parents d'élèves bloquent l'entrée d'une école

En ce dernier jour avant les vacances, les parents d'élèves bloquent l'école de Châtillon-en-Diois, dans la Drôme. Ils empêchent d'entrer dans le bâtiment, pour protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. L'Académie a décidé d'une fermeture sur le regroupement Châtillon/Menglon (4 classes à Châtillon, une à Menglon jusqu'alors), car selon elle les effectifs ne sont pas assez nombreux.

Une classe de Châtillon est donc supprimée, ce qui selon les parents d'élèves n'est pas justifié, car entre temps le regroupement a regagné des élèves. "On prévoyait 96 élèves en novembre, ça a été décidé à cette époque là, de supprimer une classe. Mais depuis, les effectifs sont remontés, on prévoit 105 élèves, nos classes sont toutes petites, elles font 36 mètres carrés, et il y aurait 26 à 28 élèves par classe", témoigne Pauline Flandin. "Il n'y a même plus de livres dans ces salles de classe, on n'a même pas la place de mettre des étagères", ajoute-t-elle.