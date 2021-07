Drôme : l'école des Chassis de Mercurol, vieille de 114 ans, ferme définitivement ses portes

On n'entendra plus de cris d'enfants dans la cour de l'école intercommunale des Chassis à Mercurol, dans la Drôme. Ce mardi 6 juillet, premier jour des vacances d'été, est aussi le dernier pour cette petite école vieille de 114 ans.

A 16h30, la vieille cloche retentira une dernière fois pour sonner la fin de l'année, et les 62 élèves maternelle et de primaire prendront le chemin des vacances. A la rentrée, c'est au groupe scolaire du village, plus neuf et bien plus grand, que les enfants feront leur rentrée.

Un dernier jour chargé d'émotion pour Marie-Laure Willmann, la directrice de l'école des Chassis : "C'est difficile de laisser mon école mais c'est pour une bonne cause : les enfants vont avoir une super belle école. Celle-ci était très conviviale, très familiale, on a fêté le centenaire en 2007, c'était une des premières écoles mixtes de la Drôme et peut-être même de France ! Certains parents de nos élèves ont été scolarisés ici, et même certains grands parents !"

Marie-Laure Willmann, la directrice, en train de sonner la cloche © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

C'est le cas d'Océane, parent d'élève : "C'est un petit pincement au cœur quand même : j'ai eu ma grand-mère qui était scolarisée ici, j'ai ma petite sœur qui y est depuis quelques temps, et mon fils maintenant cette année", raconte-t-elle.

"Quand une école a plus de cent ans, on aimerait qu'elle continue encore !"

Les parents ont pu visiter le groupe scolaire. Ils sont plutôt contents, les enfants aussi, bien qu'un peu triste de quitter leur école des Chassis. "J'aimais bien la petite école vu que j'y suis depuis la maternelle. L'autre, elle est grande et jolie mais j'ai peur de me perdre à l'intérieur", raconte Léa, 10 ans, qui entrera en CM2 à la rentrée.

"J'aime bien la grande école mais il y a des amis qui vont aller à la Roche-de-Glun, ou ailleurs, qui ne vont pas aller à la nouvelle école et ça me rend un peu triste", s'inquiète quant à lui Enzo, 9 ans, qui entrera en CM1.

Rachel enseigne depuis 17 ans à l'école des Chassis : "Je suis triste que l'école ferme ! Ça fait longtemps que je suis ici, je m'y suis attachée, je me suis attachée aux enfants, aussi. Quand une école a plus de cent ans, c'est vrai qu'on se dit qu'on aimerait qu'elle continue encore !" Comme la majorité des enseignants, Rachel enseignera au groupe scolaire du village où seront transférés 80% des enfants de l'école des Chassis. "C'est une école lumineuse, elle est grande, on aura des tableaux numériques, ça va être intéressant, ça offre d'autres possibilités !"

C'est une crèche qui doit maintenant prendre place dans l'école des Chassis.