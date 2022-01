Drôme : l'école maternelle de Montoison rouverte par la Préfète ferme à nouveau pour cause de covid

Le feuilleton continue à Montoison, dans la Drôme, au sud de Valence. L'école maternelle de la commune n'a pas pu rouvrir ses portes ce vendredi 14 janvier : les trois enseignantes et les trois ATSEM sont à l'isolement pour cause de covid et n'ont donc pas pu accueillir les élèves.

Le maire de la commune, Jean-Marc Bouvier, a pris mardi 11 janvier un arrêté pour fermer les écoles maternelle et élémentaire de la commune face à la prolifération des cas de covid. Jeudi 13 janvier, la Préfecture de la Drôme a fait savoir au maire qu'il n'était pas légalement compétent pour prendre cet arrêté, il a donc été obligé de le lever. Mais de fait, l'école maternelle reste fermée ce vendredi puisqu'il n'y aucun personnel pour accueillir les élèves.

Côté école primaire : sur les 141 élèves de l'école, 45 élèves seulement sont présents, une classe est fermée sur les six que compte l'école.

"Quand une école maternelle explose en nombre de cas, que les enseignants sont impactés et qu'il n' y a pas remplaçants, on en arrive à une situation pareille, où l'école maternelle est ouverte mais sans aucun enseignant pour assurer la classe ! Voilà le marasme dans lequel on évolue !" - Sébastien Polverino, le directeur de l'école primaire.

"Étant donné que les enfants de maternelle et l'élémentaire viennent des mêmes fratries, ce qu'est en train de vivre la maternelle, on va le vivre aussi très bientôt. Localement, on s'est toujours bien organisés, on a tout fait dans les règles de l'art. On a demandé la fermeture en concertation avec tout le monde, pour avoir une semaine pour que les enfants contaminés et les cas contact puissent rester à la maison et reprendre comme il faut. La raison locale doit prendre le dessus sur la verticalité nationale", estime le directeur.

Il explique que toutes les familles ont reçu un ordinateur portable au premier confinement pour qu'aucun enfant ne soit défavorisé et donc que les enseignants et les familles ont actuellement les moyens de fonctionner à distance.