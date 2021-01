Drôme : le collège "nouvelle génération" de Saint-Donat-sur-l'Herbasse ouvrira dans un an

En passant à l'entrée de Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme), sur la route départementale 67, vous ne pouvez pas le louper : le chantier du futur collège de la commune s'étend sur plus de 5 000 m². La construction a pris du retard à cause de la crise sanitaire, il ouvrira dans un an, en janvier 2022, au lieu de septembre 2021.

Un collège écolo

La présidente du département de la Drôme, Marie-Pierre Mouton, ne cache pas son impatience, car ce collège promet d'être une vitrine pour le territoire. "Il s'agit d'un collège nouvelle génération, qui répond aux impératifs environnementaux. Le bâtiment est construit avec du bois local et il est 100% électrique. Le collège de demain, il se trouve aujourd'hui à Saint-Donat", s'enthousiasme-t-elle. Le collège sera doté de 700 m² de panneaux photovoltaïques et d'une toiture végétalisée.

L'utilisation de matériaux bio-sourcés a été privilégiée. © Radio France - Claire Leys

L'agencement du bâtiment est lui aussi innovant. Aux salles de classes exiguës, les architectes ont préféré de grands espaces collaboratifs et modulables, ainsi qu'un "fablab" : une salle d'expérimentation informatisée et accessible de l'extérieur. Le collège bénéficiera également d'équipements sportifs, dont un gymnase de 2 500 m², accessible aux clubs sportifs locaux. 650 élèves y seront scolarisés, contre 450 dans l'actuel collège, situé en zone inondable et devenu trop petit pour accueillir l'ensemble des jeunes de Saint-Donat et des communes voisines. "Ce nouveau collège, c'est un soulagement et une fierté", explique le maire de Saint-Donat, Claude Fourel.

Claude Fourel, maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse Copier

Le collège sera doté de 700 m² de panneaux photovoltaïques. © Radio France - Claire Leys

Les travaux ont coûté 29 millions d'euros, investis par le département de la Drôme. "C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, ce projet a démarré en 2004 avant d'être abandonné puis repris", rappelle la députée Emmanuelle Anthoine. L'établissement devrait ouvrir en janvier 2022.