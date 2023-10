Drôme : le collège Paul-Valéry de Valence face au manque de personnel, les enseignants en grève

Professeurs et parents d'élèves du collège Paul-Valéry à Valence (Drôme) se mobilisent pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent. Une grève était organisée ce mardi 3 octobre. La Direction académique de la Drôme doit les recevoir ce mercredi après-midi pour évoquer ces problèmes notamment liés " au pacte enseignant ", au manque d'effectifs et de moyens.

Un professeur d'EPS donne des cours de français

Comme beaucoup d'établissements scolaires, le collège Paul-Valéry souffre du manque d'effectifs. Il manque toujours un professeur de français. Le collège ne parvient pas à le remplacer. Conséquence, c'est désormais un professeur d'EPS qui donne des cours de français. Une dérive de la loi pacte selon Claude Voitier membre du syndicat SNES-FSU : "la pénurie d'enseignants est tellement grave qu'on en est arrivé à ce genre de problème. On a plus de ressources suffisantes en nombre dans chacune des matières pour pouvoir assurer des remplacements de courte ou de longue durée". Du côté des professeurs cette situation est une aberration. Cette professeure qui tient à rester discrète explique que "l'on a un bloc horaire de 4h30 de français donc l'équivalent d'une classe pour laquelle nous n'avons aucune prof de français. Un professeur devant chaque classe nous avait dit Gabriel Attal".

Une CPE contractuelle qui travaille sans avoir signé son contrat de travail

L'autre cause pour laquelle se battent les enseignants du collège Paul-Valéry, c'est celle qui concerne la situation d'une CPE contractuelle qui travaille depuis un an dans le collège. Mais sur le mois de septembre, elle a travaillé sans contrat. Elle ne l'a reçu qu'hier. Ce qui signifie que la cheffe de la vie scolaire n'a touché qu'un acompte de son salaire et n'est pas reconduite. Professeurs et syndicat demandent que son salaire soit rapidement versé et qu'elle soit titularisée. "Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de CPE dans un collège de REP" alerte une enseignante alors qu'il manque également un surveillant.

"Nous ne sommes pas des pions"

Professeurs et syndicats demandent que les problèmes soient rapidement réglés. "On est dans une situation où on a vraiment l'impression que l'établissement est victime de son statut de REP. Si les parents étaient plus fortunés les soucis seraient déjà évacués. On a vraiment l'impression d'être les oubliés de l'éducation nationale. C'est pour les enfants que l'on se bat. Eux aussi ont le droit d'avoir des cours comme tous les autres. Et nous enseignants nous ne sommes pas interchangeables comme des pions." rapporte en colère l'une des professeures du collège. "En soutien et face au mépris pour tous les personnels et les usagers du service public d'éducation nationale" les professeurs du collège Paul-Valéry appellent ce qui le souhaite à faire entendre leur voix à la Direction académique ou au Rectorat.