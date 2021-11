Drôme : le masque à nouveau obligatoire à l'école au retour des vacances de Toussaint

Les écoliers drômois vont devoir remettre le masque pour la reprise de la classe lundi. La Drôme figure en effet dans la liste des 39 départements de nouveau concernés par le port du masque obligatoire à l'école au retour des vacances de Toussaint ce lundi 8 novembre.

Un taux d'incidence juste au-dessus du seuil d'alerte

Ce sont les départements métropolitains dont le taux d'incidence s’établit au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants depuis plusieurs jours. Avec un taux de 51 depuis une semaine, la Drôme se retrouve de peu dans cette liste. Sont concernés : Ain, Hautes-Alpes, Ardennes, Aveyron, Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée et Vienne. Le département ultramarin de La Réunion est également concerné.

Le ministère précise également : "outre le rétablissement du port du masque en intérieur pour les élèves des écoles élémentaires, le protocole prévoit des mesures de protection renforcées, notamment la limitation des brassages par niveau, l’augmentation de la fréquence des désinfections et le respect d’une distanciation physique adaptée pour les activités physiques et sportives mises en œuvre le plus rapidement possible".

Le masque reste obligatoire en Ardèche

En métropole, 57 départements seront donc désormais concernés, précise encore le ministère de l'Education nationale. En Ardèche, les enfants n'ont jamais pu retirer le masque à l'école. Le taux d'incidence y est plus élevé que dans la Drôme, il était le 2 novembre de 71 cas positifs pour 100 000 habitants. Dans la Drôme, les écoliers ont pu enlever le masque durant une semaine avant les vacances.