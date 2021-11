Une dizaine de professeurs d'EPS se sont rassemblés ce lundi après-midi sur le Champ de mars, à Valence, à l'appel du SNEP Drôme, le syndicat national de l'éducation physique. Ils demandent plus d'heures, plus de moyens et de nouvelles embauches.

Drôme : les professeurs d'EPS demandent plus d'heures et plus de moyens

Les professeurs d'EPS de la Drôme demandent plus d'heures de sport dans les collèges et les lycées, une meilleure qualité dans les équipements sportifs et plus d'embauches. Ils étaient une dizaine à s'être rassemblés sur le Champ de Mars à Valence ce lundi après-midi. L'ambiance était chaleureuse : volley, rugby, tir à l'arc… les professeurs avaient prévu des activités physiques pour se réchauffer, mais l'inquiétude est bien réelle : "Depuis deux ans, l'épidémie a fait ressortir les problématiques de sédentarité chez les jeunes. L'institut de cardiologie a fait une étude qui montre que depuis 40 ans, les jeunes ont perdu 25%de leurs capacités cardiaques… C'est énorme !", s'alarme Delphine Gasnier, co-secrétaire du SNEP, le le syndicat national de l'éducation physique.

"Nous demandons quatre heures d'EPS, de la 6e à la terminale" déclare Delphine Gasnier.

Cette mobilisation a lieu dans le cadre de la semaine de l'EPS, au niveau national. Un moyen de mettre en lumière le sport à l'école. "Et on va plus loin : on à partir du post-bac, les étudiants n'ont plus de sport dans leur cursus. Pourquoi ne pas conserver dans leur emploi du temps quelques heures de pratique ?"

Les professeurs d'EPS en plein activité sportive, pour se réchauffer lors de la mobilisation de ce lundi à Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des infrastructures vieillissantes

Les professeurs d'EPS dénoncent également un manque de moyens techniques : les infrastructures qu'ils utilisent pour leurs cours sont souvent en mauvais état : "On n'a pas de gymnase, on va dans le petit gymnase du Cosec en bas du parc Jouvet, c'est la seule installation, et ce n'est pas intramuros, il faut y aller à pied. On est d'ailleurs souvent dans le parc Jouvet, où des gens passent, où il y a des chiens…" explique David Rapey, professeur d'EPS au collège Emile Loubet de Valence.

"On a 2 heures d'EPS dans la semaine, mais dès qu'on prend un car c'est une heure sur site, moins les consignes. Donc ça ne fait même pas une heure de sport effective, sachant que plein d'enfants n'ont que ça dans la semaine. Ce n'est pas suffisant !", pointe David Rapey.

Selon le SNEP, depuis le début de la gouvernance Macron, 770 postes de profs d'EPS ont été supprimés au niveau national, alors qu'il y a 70 000 élèves de plus. La Drôme compte 250 professeurs de sport.