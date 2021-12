Drôme : une convention entre l'école et la justice pour mieux lutter contre les violences scolaires

Répondre mieux et plus vite aux violences en milieu scolaire : voilà l'objectif de la convention signée entre les services départementaux de l'éducation, la Préfecture de la Drôme et le Parquet, vendredi dernier à Valence. La dernière convention datait de 2009.

Lutter de manière efficace contre les violences en milieu scolaire : c'est le but de la convention signée vendredi dernier à Valence, par l'Inspecteur d'Académie de la Drôme, Pascal Clément, la Préfète de la Drôme, Elodie Degiovanni et le Procureur de la République à Valence, Alex Perrin.

Un protocole existait déjà, mais il datait de 2009 et depuis, la situation dans les établissements scolaires à beaucoup évolué. Le profil des auteurs de violences n'est plus le même, souligne Alex Perrin, le Procureur : "Les mineurs qu'on pouvait considérer comme étant délinquants il y a 12 ans étaient un peu plus âgés. On voit depuis plusieurs années des mineurs délinquants plus jeunes, de 12-14 ans, qui participent à des trafics par exemple."

Depuis 2009, le type de violence a également changé, notamment après les attaques terroristes en France de ces dernières années. Elodie Degiovanni, Préfète de la Drôme, dresse un constat : "On assiste à une multiplication de propos et d'actes qu'on n'entendait pas dans le milieu scolaire il y a encore pas si longtemps et qui se développent, à des faits de harcèlement, à une prise de parole à caractère communautaire et séparatiste, ou encore à l'introduction d'objets dans l'enceinte scolaire qui n'ont rien à y faire."

Une réponse pénale plus systématique

Face à ces nouvelles formes de violence, la réponse pénale qui y est apportée a évolué elle aussi : "Nous sommes bien plus saisis que par le passé, nous l'avons été notamment dans la gestion de l'après Samuel Paty, autour de la période anniversaire, par exemple. Quand, dans certains établissements scolaires, des attitudes, des comportements, des propos tenus par certains élèves, étaient déplacés, agressifs, ou faisaient l'apologie du terrorisme, on en a été systématiquement saisis. Cela n'aurait pas été le cas il y a 10 ans. Certains comportements relevaient d'une répression pénale, d'autres plutôt d'une répression administrative", explique Alex Perrin, le Procureur.

La nouvelle convention se veut donc mieux adaptée à la réalité d'aujourd'hui, selon Pascal Clément, l'Inspecteur d'Académie de la Drôme. "C'est _comme un vade-mecum_, avec des fiches navettes qui nous permettent d'échanger entre nous, d'outiller les chefs d'établissements qui vont pouvoir faire remonter plus rapidement une information qui leur semble importante, de sorte que nous puissions apporter rapidement la réponse opportune."

Ce protocole sera mis en place dans les établissements scolaires drômois dès janvier 2022.