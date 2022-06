Drôme : une offre Pôle emploi pour devenir enseignant, les syndicats s'insurgent

L'Éducation nationale anticipe un manque de professeurs des écoles et a donc lancé une phase de recrutement de contractuels. Ce jeudi 9 juin, les volontaires sont venus déposer leur CV à l'agence Pôle emploi Briffaut à Valence.

Des enseignants non formés ?

Les candidats sont regroupés à l'entrée de l'agence, près d'une salle où se tiennent de courts entretiens. "Ils demandent si nous avons bien le niveau de diplôme requis mais n'ont pas vraiment de réponse sur la nature du poste", regrette une dame à la sortie. Les postes sont ouverts aux bac +3 mais l'inspection académique fait savoir qu'elle priorisera les personnes ayant un niveau master.

Ce n'est pas le cas d'Élise, une Romanaise, avec un bac+2. Cette AESH, qui accompagne des élèves handicapés, envisage un métier moins précaire et a été séduite par l'idée de devenir enseignante : "Le fait d'être en immersion dans un établissement scolaire, ça m'a donné envie de transmettre aux jeunes, aux enfants. J'ai deux garçons en bas âge et je pense que c'est beaucoup plus simple de tenir des enfants qui ne sont pas liés émotionnellement à vous".

Près d'elle, plusieurs syndicalistes brandissent des drapeaux Snuipp-FSU. Florimond Guimard, secrétaire départemental dans la Drôme, regrette un nivellement par le bas : "On ne s'improvise pas enseignant, cela demande une formation dans la pédagogie et dans la manière de gérer des enfants. Là, les candidats vont être balancés dans des classes qu'on espère pas trop difficiles".

Des offres similaires en Ardèche

Le directeur académique de la Drôme, Pascal Clément, met en avant un recrutement qualitatif, en plusieurs étapes et avec un accompagnement : "Il y aura une petite formation et un accompagnement par les pairs lors des premiers pas dans la classe". Qu'importe pour Florimond Guimard, le problème pour lui est avant tout le recrutement de contractuels : "Il y a une volonté de recruter des personnels qui ne feront pas carrière dans l'Éducation nationale, et qu'on pourra lourder au bout d'un ou deux ans quand on n'en aura plus besoin. Les élèves à la fin seront devant des personnes non formées, qui découvriront les classes et qui feront bouche-trous". Le syndicaliste aimerait davantage qu'on fasse appel aux étudiants qui aspirent à devenir enseignants.

En Ardèche, même offre d'emploi. Le directeur académique Patrice Gros explique que le département envisage de recruter 5 à 6 contractuels à la rentrée même si le nombre exact n'est pas encore défini. Un recrutement dénoncé aussi par le Snuipp en Ardèche et qui fera l'objet de discussions, précise le syndicat, lors du prochain Comité Technique Spécial Départemental qui devrait se tenir fin juin à Privas.