À Montpellier, la mairie s'est engagée à servir des repas, au maximum, avec des produits faits maison, bios et locaux. Ce mardi, des parents d'élèves et le maire Michaël Delafosse ont même goûté, avec les enfants, le menu du jour à l'école Lamartine.

Du bio, du local... et du bon dans les cantines scolaires de Montpellier

A Montpellier, 30% des produits sont bios. Et la Ville privilégie les circuits courts tant que possible.

Ce mardi midi, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Lamartine de Montpellier ont attendu avec impatience de passer à table. Chaque jour, la Ville leur propose des repas équilibrés à base de produits bios, locaux et faits maison. Des plats qu'ils aiment bien. Ce mardi, des parents d'élèves, et le maire Michaël Delafosse (et nous aussi), ont même goûté les plats préparés à la cuisine centrale.

Un menu tourné autour des produits "issus de la terre", explique-t-on aux enfants. Ce sera des radis, de la purée de pommes de terre, un dos de cabillaud accompagné d'une sauce aux agrumes et à la vanille avant de terminer par un morceau de comté AOC et une part de gâteau au panet. "C'est surprenant cette sauce, mais j'aime bien", raconte Lila, 11 ans. "A la maison, on ne mange pas beaucoup de sauce", dit-elle encore, heureuse de découvrir de nouvelles saveurs à l'école. "Je ne la connaissais pas cette sauce. C'est bon mais moi j'aime tout de toute façon", nous dit Aurel, 10 ans. "Ce n'est pas tout le temps bon quand même", rétorque son voisin de table.

Reportage, ce mardi midi, à la cantine scolaire de l'école Lamartine de Montpellier Copier

Oui, parce que c'est l'une des missions que s'est fixée la Ville. "L'éducation au goût par la découverte de nouvelles saveurs", explique Luc Lignon, le directeur de la politique alimentaire. "C'est du bio, à un peu plus de 30%, du local. Par exemple, le cabillaud vient de la pêcherie de Sète. Et du fait maison, à la cuisine centrale, quand on peut", poursuit-il.

Même le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a goûté le menu du jour. Et il a bien mangé ! © Radio France - Bastien Thomas

Des parents d'élèves ont aussi été invités à cette dégustation. Frédéric, qui a deux enfants scolarisés à l'école Lamartine, a été "agréablement surpris", même s'il concède que la purée servie "n'a pas exactement le même goût" que la sienne faite maison. "Mais c'est quand même pas mal du tout", termine-t-il.

"On cherche à varier les menus avec des produits de l'Hérault, d'Occitanie et bios", explique Michaël Delafosse, le maire de Montpellier Copier

À Montpellier, plus de 15.000 repas sont servis chaque jour dans toutes les écoles maternelles et primaires, pour un prix, par enfant, de 11 euros. La Ville en prend une partie. Au final chaque famille paie au maximum un peu moins de 5 euros par repas. Un prix qui descend à 50 centimes pour les foyers les plus modestes.

Les petits Montpelliérains sont aussi sensibilisés au gaspillage alimentaire. Ils doivent peser, à chaque repas, le poids du tout ce qu'ils jettent. © Radio France - Bastien Thomas