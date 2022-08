Du loyer au matériel scolaire, le coût de la rentrée étudiante en Touraine dépasse 2.300 euros

Le coût de la rentrée 2022 est évalué à 2317,37 euros par l'AGATE, association tourangelle qui publie ce mardi, pour la deuxième année consécutive, son indicateur basé sur les chiffres de la FAGE, mais spécifique à la Touraine. Un étudiant tourangeau non-boursier devrait en moyenne, pour cette rentrée universitaire 2022, dépenser 1095,53 euros en frais de vie courante et 1221,84 euros en frais spécifiques de rentrée. Soit une augmentation globale de 4,49% par rapport à la rentrée 2021.

L'inflation fait exploser certaines dépenses

Ce sont les frais spécifiques de rentrée qui subissent l'augmentation la plus forte. Avec, surtout, le prix du matériel pédagogique qui flambe : de 262,97 euros l'an dernier, on passe à 304,58 euros cette année. "On ne parle même pas de matériel comme un ordinateur mais du papier, des crayons, un sac à dos" explique Pauline Fournet, la présidente de l'AGATE. "Je pense que tout le monde en a besoin. C'est vraiment du matériel rudimentaire et on est déjà dans des prix exorbitants."

Autre augmentation marquante dans les frais spécifiques de rentrée : la complémentaire santé, qui passe de 323,34 euros en moyenne l'an dernier à 363,787 euros cette année. L'assurance logement et les frais d'inscription à l'université ont subi une légère augmentation, jusqu'à 3 euros. Les frais d'agence, eux, n'ont pas bougé, restant à 220 euros.

La recherche d'appartement, une galère récurrente à Tours comme ailleurs

Pour un studio jusqu'à 30 mètres carrés, un étudiant tourangeau dépensera en moyenne 465,5 euros pour le loyer, plus 15,5 euros par rapport à 2021. Un budget qui bloque certains étudiants, surtout quand ils ne parviennent pas à trouver de logement avec le CROUS. "Récemment, j'ai reçu un mail d'une étudiante qui ne savait plus vers qui se tourner, car elle ne trouvait pas de logement étudiant, raconte Pauline Fournet. Elle était paniquée." L'AGATE ajoute à cette dépense les frais d'agence et l'assurance logement, soit 753,89 euros en moyenne, avant déduction des APL. "Nous souhaitons 150 euros d'aide pour le mois de septembre en complément des APL (...) la rentrée est une période créant une réelle situation de précarité" écrit l'association dans son rapport.

L'AGATE suggère des aides adaptées à chaque poste de dépense

Dans son indicateur, l'association tourangelle revendique des aides supplémentaires, avec des efforts de la part des institutions. "Il faut y aller pas à pas" déclare Pauline Fournet. Pour le matériel pédagogique, l'AGATE souhaite par exemple quatre chèques fournitures par an, chacun d'un montant de 20 euros. Pour l'alimentation, le retour du repas à 1 euro dans tous les restaurants universitaires de la région, pour tous les étudiants. Quant à la mobilité, l'AGATE vise les abonnements étudiants Fil Bleu, à 23 euros par mois. "Qu'il soit au même tarif que l'abonnement solidaire, à 9,90 euros par mois" explique Pauline Fournet.