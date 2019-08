Du nouveau dans les collèges du Finistère à la rentrée

Le nombre de collégiens est globalement stable dans la soixantaine d'établissements publics : environ 25 000 élèves. Et il y a des nouveautés, notamment le prix de la cantine qui sera désormais le même pour tout le monde. Et plus d'un millier de nouveaux ordinateurs et de tablettes seront installés.

Quimper, France

Le changement que les collégiens remarqueront le plus à la rentrée, ce sont les 1 000 ordinateurs supplémentaires et 300 tablettes. Il y a environ 5 000 PC dans les collèges du Finistère aujourd'hui.

On est sur l'équipement d'une classe de 30 élèves, on va plutôt donner 7 ou 8 tablettes pour que l'enseignant puisse travailler avec un groupe. Le but n'est pas d'avoir chaque élève avec sa tablette" - Guillaume Penon, directeur des collèges pour le Département

Le Département a décidé de doubler l’enveloppe consacrée au numérique : elle passe de 5 à 10 millions d'euros pour les cinq prochaines années. Notamment pour avoir à terme le très haut débit partout.

Du nouveau dans les assiettes

Un même tarif à la cantine pour tous les collégiens du Finistère : 3,09 euros par repas. Avant les établissements fixaient ce prix, mais le Département s'en occupe maintenant et il a tenu à l'uniformiser.

"En terme d'égalité pour tous les Finistériens, ça nous semblait intéressant que tout le monde ait le même tarif", précise Florence Cann, la conseillère départementale en charge de la vie collégienne. Il faut savoir que plus de 85% des collégiens sont demi-pensionnaires.

Vers plus de Bio ?

Les élus espèrent que la part du Bio à la cantine continuera d'augmenter. On est à 10% en moyenne aujourd'hui dans les collèges publics du Finistère. L'objectif du Département, c'est d'atteindre 20% d'ici 2022. Mais il y a du boulot, parce qu'il y a de grosses différences d'un collège à l'autre : certains sont à 0%, d'autres à 30 %.

Quelques établissements ont mis en place un repas sans viande chaque semaine. Le Département se dit "intéressé" par ces initiatives, mais sans inciter les autres collèges à les suivre.

Des travaux en cours

Le chantier du nouveau collège de Saint-Renan, dans le Nord Finistère, a commencé eau mois de juin. Il devrait être terminé pour la rentrée 2021. Et le projet du second collège sur Landerneau suit son cours. Le concours d'architecture sera lancé avant la fin de l'année. L'ouverture est prévu en 2024. Et il faut ajouter à cela des travaux de rénovation dans huit établissements.