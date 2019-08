Du Pays Basque aux grandes écoles : la promotion 2019 des boursiers présentée à Arcangues

La promotion des boursiers 2019 (élèves et parents)

Pays Basque, France

C'est un fait, difficile à accepter ; les élèves du Pays basque connaissent un retard dans l'accès à l'enseignement supérieur. Pourtant, leur taux de réussite au bac est l'un des meilleurs de France mais les jeunes basques ont du mal à se projeter dans les grandes études. Paris et les capitales universitaires sont loin. La vie étudiante est de plus en plus chère.

Une timidité contre laquelle s'acharne depuis 2013 l'association "du Pays Basque aux grandes écoles". Elle appuie et soutient les bacheliers dans leurs ascension vers les hautes études. "On voulait que le jeunesse d'ici ne soit pas perdue pour le territoire" insiste Bixente Etcheçaharreta, président de l’association.

Jusqu'à l'an dernier, l'association aidait les postulants avec les conseils de parrains, des étudiants étant passé, eux aussi, par les grandes écoles. Une dizaine de lycées publics et privés reçoivent chaque année leurs visites.

Témoignages des boursiers 2018 et les espoirs des boursiers 2019

"Tout ça, pour nous, c'est fou !" "dans les moments difficiles, avoir quelqu'un qui a eu les même problèmes que nous c'est super rassurant" "la bourse permet un énorme confort financier, surtout que je vais avoir à faire l'année prochaine un tour de France des écoles" La bourse est un "soutien indispensable dans des villes comme Paris" "le soutien moral [des parrains et marraines] est hyper important"

la promotion des boursiers 2019 de l'association "du pays Basque aux grandes écoles" © Radio France - Jacques Pons

Depuis l'an dernier, l'association "Du pays Basque aux grandes écoles" a lancé une bourse. Les lauréats ont été présenté mercredi à Arcangues. Pour le président de l'association, Bixente Etxeçaharreta, originaire de Saint Jean Pied de Port : "quelle chance vous avez ! ces écoles vont faire de vous non pas des spectateurs mais des acteurs"

L'aide financière est constituée de dix bourses de 6000 euros chacune. Les bénéficiaires ont été choisi par onze proviseurs partenaires de l'association. L'argent provient d'un fond alimenté par une quarantaine de donateurs (25 particuliers et 15 entreprises).

Les lauréats 2018 et 2019 à Arcangues © Radio France - Jacques Pons

La recette fonctionne. L'un des boursiers de l'an dernier, futur parrain de l'association, est originaire de Saint Jean Pied de Port. Il a suivi cette année une classe prépa science politique au lycée Montaigne de Bordeaux.

Les études choisies vont de science po à l'histoire en passant par des prépas physique, chimie, sciences de l'ingénieur. A noter aussi qu'un des étudiants parmi les dix futurs boursiers est un danseur issu du lycée Cassin. L'élu, Iban Garat, a bénéficié de l'appui de la fondation Geroa, membre de l'association "du pays Basque aux grandes écoles".