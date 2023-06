Dugny : les avions trop bruyants pendant le salon du Bourget, 1.600 élèves déménagent

Décollage imminent pour le Salon aéronautique du Bourget, de retour après l'annulation de 2021, pour cause de pandémie. L'évènement commence officiellement ce lundi, mais les essais et les repérages aériens ont débuté la semaine dernière.

Et depuis mercredi, ce tonnerre de Zeus fatigue déjà les plus petits. "J'ai entendu les avions depuis l'école, ça m'a fait pleurer, j'ai pas réussi à dormir", explique Alice, bien contente de monter dans le car direction le centre de vacances de Piscop, dans le Val d'Oise. Comme tous les élèves de petite section, elle va passer la journée au calme, avec ses camarades, avant de revenir chez elle en fin d'après-midi.

35 cars mobilisés chaque jour

Cette "opération spéciale" est organisée depuis des décennies dans cette commune de Seine-Saint-Denis. Le maire, Quentin Gesell, a été élu il y a trois ans. C'est donc un peu un baptême du feu pour lui et son équipe. "C'est une logistique humaine et matérielle assez lourde pour la commune. On est sur une trentaine de départs de cars par jour, on prépare cela depuis la rentrée." Cette opération est entièrement prise en charge par le salon, à hauteur de 250.000 euros. Charge à la commune de s'organiser ensuite pour trouver le prestataire qui va transporter les élèves, et mobiliser les troupes pour encadrer cette "opération spéciale".

Car il en faut, du monde, pour accompagner les 1.600 élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville, qui vont donc être déplacés soit vers des sorties scolaires, soit vers des centres de vacances à quelques kilomètres de là.

Après quatre ans sans le Salon, il a donc fallu "remettre la main à la pâte pour renouer avec cette tradition du passé", explique l'édile, qui va d'une école à l'autre ce jeudi matin pour superviser les départs. "On fait appel à l'ensemble des équipes d'animation, le personnel de cantine, communaux, qui travaillent dans les établissements scolaires".

"Une opportunité de découverte pour les enfants"

Une expérience que Quentin Gesell a lui-même connu étant petit. La preuve : il reconnaît chaque avion rien qu'en écoutant leur raffut : "Tenez, là c'est un rafale..." Il explique aussi pourquoi il trouve cette solution aussi pertinente que plaisante pour les enfants : "J'en garde un très bon souvenir, on n'est pas vraiment à l'école pendant une semaine, on va au vert, ou on va visiter des musées, et c'est vrai que c'est une opportunité de découverte aussi pour les enfants".

Les moyenne et grande section, eux, iront chaque demi-journée au cinéma ou encore au château de Versailles. Même si attention, "le suivi pédagogique est quand même assuré" nous assure t-on, avec quelques devoirs glissés dans le coffre du car.