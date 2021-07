E brezhoneg - Tapet ar bak gant holl liseidi Diwan en dro gentañ

Kant lisead eus Diwan a dremene ar vachelouriezh ar bloaz-mañ. An holl o deus tapet anezhi en dro gentañ, pezh ne oa ket bet abaoe meur a vloaz. Lod deus an dermenidi o deus tremenet razh o arnodennoù e brezhoneg.

"C'hoant hon eus da c'hourc'hemenniñ an holl !" Laouen eo Gwenola Kermarrec, renerez lise Diwan Karaez, o welet disoc'hoù ar vachelouriez embannet d'ar 6 a viz Gouere. Ar c'hant lisead o tremen ar bak ar bloaz-mañ o deus tapet an arnodenn en dro gentañ. Seurt disoc'hoù 'oant ket bet gwelet abaoe meur a vloaz. E 2020 'oa bet tapet ar vachelouriezh gant an holl ivez, met en eil tro nemetken gant eizh deus outo. Ha notennoù uhel 'zo bet tapet ganto. "79% anezho o deus resevet ur menneg", eme Gwenola. 14% o deus tapet ar menneg "mat-tre", 30% ar menneg "mat" ha 35% ar menneg "mat a-walc'h".

Ur bak 100% e brezhoneg evit lod

Ar wezh kentañ 'oa ivez d'al liseidi tremen ar bak stumm nevez. Lakaet e pleustr ar bloaz tremenet, ne oa ket bet lakaet e pleustr en arbenn d'an enkadenn yec'hed. War o notennoù a-hed ar bloaz 'oa bet barnet an dermenidi nemetken. Ar bloaz-mañ o deus tremenet al liseidi arnodenn nevez an "dre gomz meur" evit ar wezh kentañ. "Pleustret eo bet ur wech ganto e galleg a-raok an arnodenn", eme Gwenola. "Al liseidi o doa choajet bezañ arbennikaet war ar brezhoneg o deus tremenet an arnodenn e brezhoneg." Lod termenidi o deus tremenet ar vachelouriezh e brezhoneg penn da benn neuze, evel ar bloaz tremenet.

Pouezus eo seurt disoc'hoù p'eo lakaet ar soubidigezh en arvar gant diviz ar C'huzul Bonreizh e miz Mae tremenet. "Gortoz a reomp ivez disoc'hoù ar bak galleg tremenet e klas kentañ, a vo roet d'an 13 a viz Gouere", eme Gwenola Kermarrec. "Aliesañ 'vez kevatal, ha memes uheloc'h, disoc'hoù liseidi Diwan eget keidenn an akademiezh. Kement-se a ziskouez splann e c'heller bezañ mat-tre e galleg en ur vezañ skoliataet e brezhoneg !"

Poent eo bremañ d'an dermenidi profitañ eus o vakañsoù, a-raok krog gant o studioù pe mont da vat e bed al labour e miz Gwengolo. "An holl re o doa goulennet o deus resevet ur c'hinnig studioù war Parcousup", hervez Gwenola. "Ne oa ket o choaj kentañ bepred, met laouen int dre vras."

