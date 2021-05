E brezhoneg : ur c'houlzad brudañ an deskadurezh divyezhek e Breizh a zo lañset 

Skoaz ouzh skoaz emañ Div Yezh (publik), Divaskell (katolik) ha Diwan. En holl rouedadoù emañ ar memes kudenn : n'eus ket bet dorioù digor er bloaz-mañ, na warlene, abalamour d'an enkadenn yec'hed. Padal int pouezus-tre evit sachañ bugale er skolioù divyezhek. Efedoù en eus merzhet Arnaud Goapper, bezprezidant Div Yezh Breizh : "N'eus ket bet un digresk. Met ur c'hresk nebeutoc'h kreñv evit ar bloavezioù a-raok. Setu perak eo a-bouez kelaouiñ ar familhoù ez eus hentadoù divyezhek, alies mat tost eus o zi, evit ma 'vefe ur c'hresk adarre evel ma 'oa daou vloaz 'zo. War-dro 7% e oa."

Ul lec'hienn internet nevez flamm

Ul lec'hienn internet a zo bet krouet a-benn klask kelaouiñ gwelloc'h ar familhoù : ecole.bzh e anv, lec'h ma 'vez kavet kartenn an hentadoù e Breizh, da skouer. Bruderezh war ar rouedadoù sokial a vo graet ivez. Mennozhioù all a zo ivez, e-giz ma ispleg Fulup Jakez, rener Ofis publik ar brezhoneg a gemer perzh er c'houlzad-mañ. "Dreist-holl evit mont e darempred gant ar strollegezhioù. Ha goulenn diganto reiñ un degemer mat d'ar c'houlzad-se. O lakaat gitonioù war ar skolioù, o reiñ brud d'ar c'houlzad war o lec'hiennoù internet pe neuze evit prestañ lec'hioù evit lakaat an dafar war wel." An teir rouedad kelenn a zo dija gant ar soñj adimplij an dafar-se en dazont, memes pa 'vo eus an dorioù digor en-dro.

Er-maez d'an enkadenn yec'hedel zoken e vank titour da dud ar vugale, hervez Fulup Jakez. "Alies ar familhoù n'ouzont ket ez eus un hentad divyezhek er skol, emezañ. Hag en ti-kêr ne vez ket âret atav dezho ez eus un hentad er skol. Kement-all a c'hoarvez pa 'vez graet enskridavurioù er skolioù. Peurliesañ, rener pe renerez ar skol a zo unyezhek. Siwazh, stad a reomp ne 'vez ket atav kelaouet mat a-walc'h ar familhoù, daoust d'ar pezh a lavar al lezenn. Al labour-se a vez graet gant ar skolaer divyezhek e-pad an dorioù digor."