E.Macron entrouvre la porte de l’Université

Ce jeudi Emmanuel Macron s’est adressé aux étudiants en souffrance, impactés par la crise et la fermeture des universités. S’il n’a pas annoncé de retour à la normale, le Président de la République a permis un retour partiel en cours et des mesures d’aides pour les plus en difficulté.