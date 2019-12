E. Philippe face aux enseignants à Nancy : "Retraites, salaires, on a plein de choses à dire", prévient la FSU

Opération déminage pour Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer. Deux jours après les annonces sur la réforme des retraites, le Premier ministre et le ministre de l'Education nationale sont à Nancy ce vendredi soir. Ils donnent rendez-vous à une centaine d'enseignants lorrains au lycée Georges de la Tour à 18h.

Un comité d'accueil est prévu par plusieurs syndicats. Il ne se fera pas devant le lycée, mais en centre-ville. "Nous rejoindrons nos camarades cheminots avec lesquels nous partageons la même inquiétude sur les retraites," annonce François Wey, secrétaire départemental FSU 54. Il était l'invité de France Bleu Lorraine en direct ce vendredi matin.

Une centaine d'enseignants ont été triés sur le volet pour participer aux débats. "Ils seront dans la salle pour dire la hauteur de leur mécontentement, poursuit François Wey. On espère un débat, franc, transparent et un peu musclé."

"On a plein de choses à dire : ce qui nous unit tous, c'est le retrait de ce projet. Les annonces ne nous conviennent pas. Elles sont provocantes. On va donc pouvoir débattre sur le fond."

"Le dialogue est complètement brouillé, ajoute le secrétaire départemental. Il y a un désamour profond de la profession. De noyer le poisson avec les revalorisations de salaires et d'accepter d'avaler tout le plan retraite, cela ne nous va pas du tout."

Le gouvernement a, en effet, annoncé 400 millions d'euros par an pour augmenter les salaires des enseignants (soit un peu moins de 40 euros par mois), "ce n'est pas suffisant" proteste François Wey. "Alors oui, le métier est difficile et il y a un manque de reconnaissance, le financier peut aider mais il y a plein de choses d'autres."

"Il y a tout un métier à revoir. On a besoin que ce ministre mouille plus sa chemise pour la profession. Faire que ce métier, l'un des plus beaux du monde, l'un des plus exaltants aussi, le redevienne."