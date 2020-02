E3C : la colère de parents d'élèves sarthois contre l'Education nationale

Plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le pôle administratif Paixhans à l'appel de syndicats d'enseignants et de la FCPE. Les parents étaient nombreux pour protester contre la mauvaise organisation des épreuves et contre la réaction des autorités face à l'opposition à cette réforme.

Le Mans, France

Deux semaines après les premières dates programmées, tous les lycées sarthois n'ont pas encore pu organiser les premières épreuves du nouveau bac en contrôle continu. Ce lundi, au lycée Bellevue, la police est à nouveau intervenue à l'entrée de l'établissement. Cette situation choque profondément des parents d'élèves qui manifestaient ce mercredi devant le pôle administratif Paixhans.

"L’intelligence voudrait que Jean-Michel Blanquer suspende cette réforme" martèle Sophie, mère d'une lycéenne.

Il n'y pas d'écoute, on nous dit "vous faites ça", on menace les élèves d'un zéro, et les policiers sont là pour faire rentrer les enfants. On est dans une dictature ! Je suis atterrée, c'est un niveau de stress incroyable pour les enfants, ils sont perdus. Et c'est le ministère qui est responsable de ça.

L'organisation des examens - et ses failles - scandalisent Anne, déléguée FCPE. "Comme il y a les corrigés sur Internet, c'est vraiment apprendre aux enfants qu'il faut tricher pour réussir. Je n'ai pas mis mes enfants à l'école pour leur apprendre ça. On n'en fait pas des citoyens responsables, on en fait des petits filous !"