Échec scolaire, encore 10 places à prendre au micro lycée de la seconde chance à Limoges

C'est ce mercredi, la journée nationale du refus de l’échec scolaire. Un combat qui prend tout son sens au micro Lycée Utrillo à Limoges. Depuis 1 an, il permet à des jeunes en de raccrocher les wagons en vue de l'obtention du bac L ou ES. En cette fin septembre, 10 places restent à prendre.

C'est ce mercredi la journée nationale du refus de l’échec scolaire. Un combat qui prend tout son sens au micro Lycée Utrillo à Limoges. Situé dans l'enceinte du lycée Valadon, il permet à des jeunes en situation d’échec scolaire, de raccrocher les wagons en vue de l'obtention du bac L ou ES. Et cela marche ! A l'issue de la 1ère année, sur 11 élèves à s'être présentés au Bac, 8 ont eu leur diplôme. D'ailleurs, le dispositif a été élargi cette année. En plus de la classe de terminal, une classe pré bac a été ouverte. Et il n'est pas trop tard. Il reste 10 places à prendre. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le Lycée Valadon et demander le micro lycée Utrillo. Sachant qu'il s'agit de deux classes de 20 élèves maximum. A moyen terme, le micro lycée aimerait accueillir les filières S et STMG (techno).