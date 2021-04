École à distance : "J'ai peur pour mon avenir", confie une collégienne du Mans

A la sortie de ce collège du Mans, les élèves profitent de leurs derniers jours avec leurs camarades. Le retour des cours à distance ? Certains le prennent avec philosophie : "Personnellement, je crois que ça sera plus simple pour le brevet, vu qu'on risque de le passer avec le contrôle continu", commente Néo, élève de troisième. "Moi, j'aime bien ! On a une semaine de télétravail, deux semaines de vacances, une autre semaine de télétravail... Franchement, ça me dérange pas !", rigole son ami Frédéric. "En même temps, ne plus voir les amis, et les cours en télétravail, ça va être plus difficile. A part rester à la maison, on sait pas trop ce qu'on va faire", nuance Néo.

"Au premier confinement, on a presque rien fait. 30 minutes de travail et ensuite on faisait ce qu'on voulait"

Un peu plus loin, on croise Emilie, en troisième elle aussi. Loin de partager l'enthousiasme de certains de ses camarades. Elle appréhende le retour des cours à distance : "Je me souviens du tout premier confinement. Le télétravail, c'était rien, juste quelques cours laissés par les professeurs, très peu d'exercices... Et ils ne nous envoyaient pas d'exercices tous les jours. On a presque rien fait. J'ai vraiment peur que ce soit le cas pour ce confinement-là. Ce qu'on faisait, c'était juste rester à la maison toute la journée, 30 minutes de travail maximum et ensuite, on faisait ce qu'on voulait. On avait pas avancé, on avait pas appris les bases de certaines leçons pour le brevet blanc... J'ai peur que ça me ralentisse pour mon avenir et pour ce que je veux faire plus tard."