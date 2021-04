École à distance : parents, profs et chefs d'établissements dénoncent une semaine "catastrophique"

Le dernier jour d'école à la maison avant les vacances de Pâques, qui débutent ce vendredi soir partout en France, ressemble apparemment aux précédents : des bugs, des difficultés d'accès et des sites saturés.

La plateforme "Ma classe à la maison" du CNED, victime de cyberattaques et de surcharges plus tôt dans la semaine, reste difficilement accessible selon ses usagers. Les Espaces numériques de travail restent également très compliqués à rejoindre, témoignent élèves et professeurs. Le SNPDEN, le syndicat qui représente les personnels de direction de l'Éducation nationale, parle de cette semaine comme "un fiasco".

Ça a été catastrophique d'un bout à l'autre - Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du SNPDEN,

Invitée sur franceinfo ce vendredi, Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale, a dénoncé "un fiasco, très clairement", pour cette semaine de cours à distance. "Ça a été catastrophique d'un bout à l'autre", a regretté la proviseure du lycée international Montebello à Lille.

Elle a ajouté que les multiples problèmes de connexion sur les plateformes ont "entraîné beaucoup de démotivation chez les enseignants et chez les élèves". Florence Delannoy demande qu'on mette en place "des outils performants", alors que les collégiens et lycéens doivent reprendre les cours à distance pendant une semaine à la rentrée.

Pour la FCPE, les parents sont "les dindons de la farce"

Les Fédérations de parents d'élèves dénoncent également une semaine catastrophique. Christelle Carron, présidente de la FCPE de Moselle, a fustigé ce vendredi sur France Bleu Lorraine un dispositif "pas au point". Plus qu'abandonnés, on se sent les dindons de la farce," a-t-elle déploré. "Parce que depuis un an, on réclame des moyens pour que nos enfants puissent continuer à rester dans les écoles. Et en fait, rien n'a été fait et la seule alternative qu'on nous propose pour faire face à cette pandémie, c'est de faire cours à distance, alors que ça ne marche pas bien, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas au point."

Moi, j'ai envie de dire au ministre que c'est un bonimenteur - Christelle Carron, présidente de la FCPE de Moselle

"Moi, j'ai envie de dire au ministre que c'est un bonimenteur, parce que rien n'était prêt. Depuis mardi, les enfants et les familles nous contactent pour nous dire que les plateformes d'enseignement à distance ne marchent pas."

Toujours des perturbations ce vendredi

Le Cned assure, ce vendredi, que sa plateforme "Ma classe à la maison" fonctionne normalement, après plusieurs jours de perturbations liées notamment à des cyberattaques.

Mais sur Twitter, de nombreux usagers du service, professeurs ou élèves, affirment que l'accès à la plateforme est perturbé, voire impossible.

Les ENT, les espaces numériques de travail gérés par les collectivités, subissent eux aussi encore des perturbations, liées à des surcharges.

