Ecole à la maison : après cinq jours, "le bilan est positif", assure le recteur de l'académie d'Ile-de-France

Benoît et son fils Gabriel, 8 ans, lors d'une séance d'école à la maison chez eux à Saint-Cloud.

Après une semaine de cours à la maison, le "bilan est positif en terme de mobilisation des enseignants, des élites de direction et de réponses des élèves", assure ce vendredi Gilles Pécout, recteur de l'académie d'Ile-de-France, invité de France Bleu Paris. 2,4 millions d'élèves franciliens, dont 322.000 à Paris doivent désormais suivre les cours chez eux à distance.

Pourtant, dès lundi, la plateforme numérique dédiée a planté. "Comme tout instrument technique, ils doivent se mettre en place, nous avons eu le premier jour un bug avec l'espace numérique de travail, tout cela a été résolu en 48h", assure ce matin Gilles Pécout, qui n'exclut pas d'autres problèmes technique dans l'avenir.

Il y a un apprentissage collectif et un suivi cas par cas

Si le confinement dure, est-ce que maintenir les cours à la maison est une solution tenable ? A ce stade, Gilles Pécout affirme que le suivi pédagogique reste leur mission prioritaire. "Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile", concède le recteur d'Ile-de-France. "Nous faisons en sorte d'être à l'écoute. Nous appelons chaque semaine les élèves fragiles, ceux qui étaient en difficulté scolaire, ceux qui risquaient de décrocher, tout ça est suivi de très près."

"Il y a un apprentissage collectif et un suivi cas par cas. Tout ce que je souhaite c'est que la distance ne signifie pas l'éloignement de l'école." Gilles Pécout refuse à ce stade d'envisager un rattrapage des cours cet été et préfère se concentrer sur la situation des quinze prochains jours.

Plus de 1.200 enfants de soignants accueillis dans les écoles parisiennes

Les enfants des soignants sont ,répartis dans 80 écoles et neuf collèges à Paris. Des enseignants volontaires assurent l'enseignement. Paris a accueilli entre 1.200 et 1.700 élèves, enfants de soignants entre lundi et vendredi.

La région accueillera-t-elle les enfants des policiers ? "S'il est dit qu'il faut ouvrir les écoles à tous les enfants de policiers, nous le ferons".