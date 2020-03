Coronavirus - École à la maison : cette institutrice toulousaine veut rassurer tous les parents

RÉÉCOUTER - Avec le confinement du pays et la fermeture de toutes les écoles de France, les enfants doivent suivre des cours et exercices sur des plateformes en ligne. "Chacun fait au mieux dans la situation actuelle", dit une institutrice toulousaine ce jeudi sur France Bleu Occitanie.

C'est une évidence, l'école à la maison ne sera pas la même dans toutes les familles. Depuis lundi et la fermeture de toutes les écoles pour limiter la propagation du coronavirus, des plateformes numériques sont ouvertes aux élèves pour assurer la "continuité pédagogique".

"Enseigner, c'est un métier"

Marie Guérin, institutrice en CP à Toulouse et membre du SNUIPP, veut rassurer tous les parents ce jeudi : "On ne peut pas demander aux familles de prendre en charge l'enseignement qui doit être fait normalement par des enseignants qui sont des professionnels, enseigner c'est un métier."

Marie Guérin conseille à chaque famille de "faire au mieux avec les moyens du bord". Les parents qui sont soit en télétravail, soit très occupés par leurs enfants ne peuvent pas assurer un réel enseignement dit-elle : "Quand on sera de retour à l'école, nous les enseignants on s'adaptera (..) il ne peut pas y avoir de nouveaux apprentissages en dehors de la classe."

"Si on fait croire aux gens qu'à la maison on va faire la classe, oui ça va creuser les inégalités" - Marie Guérin

Les syndicats d’enseignants estiment pour beaucoup que la crise du coronavirus et l'injonction d'école numérique va creuser les écarts avec les familles les plus démunies. Ce sera le cas "si on fait croire aux gens qu'à la maison on va faire la classe", dit Marie Guérin.

REACTION - Marie Guérin, institutrice à Toulouse Copier

L'institutrice conseille aussi aux parents des apprentissages moins scolaires : "On peut faire le repas en demandant aux petits de nous aider, prendre le paquet de pâtes et demander à l'enfant les lettres qui sont écrites dessus".