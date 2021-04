Confinement : comment bien faire l'école à la maison ?

Le directeur général du CNED, Michel Reverchon-Billot, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 2 avril. Il donne quelques conseils pour assurer les cours à distance, et rappelle les solutions existantes.

Même à la maison, faut-il imposer un rythme strict à son enfant ?

Quand on est à distance, les contraintes sont plus fortes qu'en présence parce qu'il n'y a pas un enseignant pour rappeler les consignes, pour rappeler la règle, pour rappeler l'organisation. Et évidemment, la temporalité de l'activité et de l'apprentissage est extrêmement importante. Et je crois que c'est bien d'avoir un peu de routine et de s'inscrire dans des rituels pour garder contact avec l'école.

On se remet à travailler après la pause de midi, alors ?

Bien sûr ! Mais je crois que ce qui est important surtout, c'est d'alterner les activités. A la fois des activités en autonomie, et les activités où on va être sollicité par l'enseignant via des classes virtuelles. Je crois qu'il faut essayer d'alterner aussi des moments où on est en interaction avec les apprentissages, avec des dispositifs d'interactivité, puis des moments où on est plus sur de la réflexion.

Il y a des matières qui sont plus difficiles que d'autres à distance ?

Les plus compliquées, ce sont les disciplines scientifiques où il y a de l'expérimentation, par exemple. Aujourd'hui, on travaille sur des dispositifs qui permettent l'expérimentation à distance. Des dispositifs qui permettent l'entraînement à l'oral, par exemple, puisque évidemment à distance, c'est un peu compliqué. Donc, oui, oui, il y a des disciplines plus compliquées, en tout cas des activités qui sont plus compliquées à distance qu'en présence.

Quelles solutions avez-vous pour les élèves en difficulté ?

On travaille sur la différenciation des apprentissages. Dans nos dispositifs, nous avons une grande hétérogénéité de publics puisque les publics du CNED peuvent être autant un élève qui est en itinérance qu'un élève qui est sportif de haut niveau, par exemple. Donc, nous avons effectivement la nécessité de nous adapter à nos publics.

Vous avez créé avant même le confinement la plate forme "La classe à la maison". Vous allez être capable de refaire ça, de monter en puissance en évitant les bugs informatiques ?

Oui, bien sûr, parce que nous n'avons pas coupé l'accès à la plateforme. Hier, nous avions 1,8 millions de connexions sur notre plateforme. Elle existe, elle est active. Nous n'avons pas eu de rupture de service. On a juste eu un petit encombrement à 10h hier matin pour des problèmes de mail qui tombaient dans les spams. Mais toutes les équipes sont mobilisées pour que tout soit résistant et sécurisé.

A votre avis, pourquoi certains enseignants de l'école publique refusent de classes virtuelles sur votre plateforme ?

Je ne suis pas sûr qu'ils refusent. Mais la solution CNED est une solution. Ce n'est pas LA solution. Bien entendu, les choses ont changé depuis un an et le système éducatif s'est adapté. Les académies ont proposé des solutions. Les collectivités territoriales ont proposé des solutions, les enseignants ont trouvé des solutions et il faut reconnaître qu'ils ont été très innovants dans leur démarche. Donc, le CNED est une des possibilités, mais ce n'est pas la seule possibilité.

On peut bien faire l'école devant un écran ?

Nous, c'est un peu notre quotidien puisque nos élèves, de toute façon, n'ont pas d'autre choix. Je vous rappelle que nos élèves sont des élèves empêchés pour des raisons de santé majoritairement ou question de handicap. Donc, de toute façon, nous devons trouver et innover pour que l'apprentissage soit possible, pour que la réussite soit possible. Je rappelle que nos élèves pourront passer le brevet comme tout le monde, vont passer le bac comme tout le monde, vont passer les BTS et des licences et donc ils sont soumis aux mêmes examens que les autres. Donc, nous avons le devoir de les faire réussir.

Est ce que ça marche le CNED ? Est ce que l'école à distance permet de réussir ?

On vient à un moment de son parcours scolaire, puis on retourne en présence, puis on revient au CNED. Comme je le disais tout à l'heure, on a une hétérogénéité dans le public très importante qui est aussi à prendre en compte. Il est intéressant de remarquer que outre la réussite scolaire classique, on construit des compétences très particulières en matière d'autonomie, de gestion du temps. Et des compétences numériques qu'on trouve un peu moins fréquemment dans les établissements en présence.

Quels conseils donner aux parents ?

Je crois pouvoir dire que beaucoup sont très investis sur ces questions là. Et puis il y a des services du CNED qui sont à disposition en complément, qui sont totalement gratuits. On a parlé de "Ma classe à la maison", mais je pourrais parler de Jules, qui est un compagnon virtuel robot. Il y a plein de solutions gratuites. Un des éléments importants à préciser, c'est que les dispositifs proposés par le CNED peuvent être travaillés en totale autonomie par les élèves, puisqu'ils sont très guidés et accompagnés. Donc, ça peut être intéressant comme ressource complémentaire quand on est avec les petits-enfants ou les enfants à la maison.