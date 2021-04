Les élèves de maternelle et de primaire ont repris les cours ce lundi, après deux semaines de vacances. Les collégiens et lycéens, eux, reprennent pour une semaine à distance avant une rentrée en demi-jauge le 3 mai. Des bugs sont à nouveau signalés sur les plateformes d'enseignement numérique.

École à distance : la rentrée des collégiens et lycéens perturbée par le retour des bugs

L'école à la maison reste perturbée pour les collégiens et lycéens.

Alors que six millions d'élèves du primaire ont fait leur rentrée scolaire en présentiel ce lundi, les collégiens et lycéens doivent reprendre les cours en demi-jauge le 3 mai dans leurs établissements. En attendant, ils doivent suivre une semaine de cours en distanciel, avec les plateformes numériques "Ma classe à la maison" du Cned et les Espaces numériques de travail, les ENT, gérés par les collectivités locales.

Mais ce lundi, les utilisateurs de ces plateformes, qu'ils soient professeurs, enseignants et élèves signalent à nouveau des bugs, comme c'était le cas avant les vacances scolaires.

Des problèmes d'accès signalés par de nombreux utilisateurs

De nombreux utilisateurs signalent donc à nouveau des problèmes d'accès, sans savoir s'ils sont liés à des pannes ou à des surcharges.

Un bouton "accès" qui ne mène à rien sur le site du Cned

De nombreux élèves signalent que le site du Cned les mène sur un bouton "accès" pour accéder à leur cours, mais visiblement ce bouton n'amène sur rien :

Les Espaces numériques de travail en rade

De nombreux utilisateurs constatent aussi, à nouveau, des problèmes d'accès aux espaces numériques de travail, en raison de connexions trop nombreuses.

Certaines mesures semblent pourtant avoir été prises pour limiter les problèmes de surcharge : en Île-de-France par exemple, les ENT sont inaccessibles pour les parents entre 8h et 18h pour laisser la place aux enseignants et aux élèves, ce qui ne réjouit pas de nombreux parents d'élèves. Mais même avec ces mesures, les enseignants constatent des accès impossibles à leur plateforme.

Le Cned assure que ses services fonctionnent normalement

Le 23 avril dernier, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait pourtant assuré, dans un mail aux enseignants consulté par BFM, que la plateforme "Ma classe à la maison", avait vu son "niveau de protection considérablement augmenté afin de garantir sa sécurité face aux attaques de déni de service; ses capacités ont été développées et ses fonctionnalités, améliorées".

Dans un tweet ce lundi, le Cned assure que la plateforme "Ma Classe à la maison" est opérationnelle. Le service invite les utilisateurs qui rencontrent des problèmes à vérifier qu'ils utilisent les bons liens, et à réactualiser leur navigateur internet en cas de souci.

Faire un tweet pour dire que cela fonctionne quand cela ne fonctionne pas ne permet pas au site de fonctionner - Un utilisateur de la plateforme du Cned

Cette réponse du Cned aux soucis techniques rencontrés par les utilisateurs suscite l'irone sur les réseaux sociaux.

